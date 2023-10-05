Прокуратура Києва проводить серію обшуків щодо аварії на Дегтярівському мосту
Столична прокуратура проводить серію обшуків в Департаменті КМДА, КК "Київавтодор" та у підрядників. Їх підозрюють у аварії на Дегтярівському мосту.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
Вісім обшуків поспіль
Прокурори повідомляють, що проходить процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом привласнення бюджетних коштів. Підозрюють службових осіб Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, КК "Київавтодор" та ще ряду суб’єктів господарювання під час реконструкції Дегтярівського мосту по вул. Дегтярівській та вул. Довженка за ст. 191 ККУ.
"У межах провадження, 5 жовтня, на підставі ухвал суду проводяться одночасні обшуки за 8 адресами, а саме, за місцем розташування Департаменту, комунальної корпорації та підрядних організацій", — йдеться у повідомленні.
Слідчі дії проводяться прокурорами спільно зі слідчими СУ ГУ НП в м. Києві та співробітниками ДСР НП України.
Нагадаємо, 30 вересня на об’єкті будівництва шляхопроводу по вул. Дегтярівській та вул. Довженка стався обвал мостових балок та їх падіння на проїжджу частину. За фактом обвалу конструкцій розпочато кримінальне провадження за ст. 272 ККУ. Мер столиці Віталій Кличко через два дні після аварії звинуватив в усьому компанію-підрядника.