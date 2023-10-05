Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Прокуратура Києва проводить серію обшуків щодо аварії на Дегтярівському мосту arrow

Прокуратура Києва проводить серію обшуків щодо аварії на Дегтярівському мосту

5 жовтня 2023 17:57
оновлено: 17:59
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Прокуратура Києва проводить серію обшуків щодо аварії на Дегтярівському мосту
Обшуки. Фото: Київська міська прокуратура
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Столична прокуратура проводить серію обшуків в Департаменті КМДА, КК "Київавтодор" та у підрядників. Їх підозрюють у аварії на Дегтярівському мосту.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Читайте також:

Вісім обшуків поспіль

Прокурори повідомляють, що проходить процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом привласнення бюджетних коштів. Підозрюють службових осіб Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, КК "Київавтодор" та ще ряду суб’єктів господарювання під час реконструкції Дегтярівського мосту по вул. Дегтярівській та вул. Довженка за ст. 191 ККУ.

обшуки прокуратури Києва
Джерело: Київська міська прокуратура
Обшуки Київської прокуратури
Джерело: Київська міська прокуратура

"У межах провадження, 5 жовтня, на підставі ухвал суду проводяться одночасні обшуки за 8 адресами, а саме, за місцем розташування Департаменту, комунальної корпорації та підрядних організацій", — йдеться у повідомленні.

обшуки у "Київавтодорі"
Обшуки у "Київавтодорі". Джерело: Київська міська прокуратура
обшуки
Джерело: Київська міська прокуратура
обушки в КМДА
Джерело: Київська міська прокуратура

Слідчі дії проводяться прокурорами спільно зі слідчими СУ ГУ НП в м. Києві та співробітниками ДСР НП України. 

Обшуки в КМДА
Джерело: Київська міська прокуратура
Серія обшуків
Джерело: Київська міська прокуратура
обшуки прокуратури Києва
Джерело: Київська міська прокуратура

Нагадаємо, 30 вересня на об’єкті будівництва шляхопроводу по вул. Дегтярівській та вул. Довженка стався обвал мостових балок та їх падіння на проїжджу частину. За фактом обвалу конструкцій розпочато кримінальне провадження за ст. 272 ККУ. Мер столиці Віталій Кличко через два дні після аварії звинуватив в усьому компанію-підрядника.  

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

None

Менше, ніж обвалений міст у Києві: скільки Одеса витратила на ЗСУ у 2023

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

Новина з відео

19:13У Севастополі пролунали потужні вибухи

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз