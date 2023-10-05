Прокуратура Киева проводит серию обысков по аварии на Дегтяревском мосту
Столичная прокуратура проводит серию обысков в Департаменте КГГА, КК "Киевавтодор" и у подрядчиков. Их подозревают в аварии на Дегтяревском мосту.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Восемь обысков подряд
Прокуроры сообщают, что проходит процессуальное руководство по уголовному производству, начатому по факту присвоения бюджетных средств. Подозревают должностных лиц Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, КК "Киевавтодор" и ряда хозяйственных субъектов во время реконструкции Дегтяровского моста по ул. Дегтяревской и ул. Довженко по ст. 191 УК.
"В рамках производства 5 октября на основании постановлений суда проводятся одновременные обыски по восьми адресам, а именно по месту нахождения Департамента, коммунальной корпорации и подрядных организаций", — говорится в сообщении.
Следственные действия проводятся прокурорами совместно со следователями СУ ГУ ЧП в г. Киеве и сотрудниками ДСР ЧП Украины.
Напомним, 30 сентября на объекте строительства путепровода на ул. Дегтяревской и ул. Довженко произошел обвал мостовых балок и их падение на проезжую часть. По факту обрушения конструкций начато уголовное производство по ст. 272 УК. Мэр столицы Виталий Кличко спустя два дня после аварии обвинил во всем компанию-подрядчика.