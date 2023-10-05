Прокуратура Киева проводит серию обысков по аварии на Дегтяревском мосту

Обыски. Фото: Киевская городская прокуратура

Столичная прокуратура проводит серию обысков в Департаменте КГГА, КК "Киевавтодор" и у подрядчиков. Их подозревают в аварии на Дегтяревском мосту.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Читайте также:

Восемь обысков подряд

Прокуроры сообщают, что проходит процессуальное руководство по уголовному производству, начатому по факту присвоения бюджетных средств. Подозревают должностных лиц Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, КК "Киевавтодор" и ряда хозяйственных субъектов во время реконструкции Дегтяровского моста по ул. Дегтяревской и ул. Довженко по ст. 191 УК.

Источник: Киевская городская прокуратура

Источник: Киевская городская прокуратура

"В рамках производства 5 октября на основании постановлений суда проводятся одновременные обыски по восьми адресам, а именно по месту нахождения Департамента, коммунальной корпорации и подрядных организаций", — говорится в сообщении.

Обыски в "Киевавтодоре". Источник: Киевская городская прокуратура

Источник: Киевская городская прокуратура

Источник: Киевская городская прокуратура

Следственные действия проводятся прокурорами совместно со следователями СУ ГУ ЧП в г. Киеве и сотрудниками ДСР ЧП Украины.

Источник: Киевская городская прокуратура

Источник: Киевская городская прокуратура

Источник: Киевская городская прокуратура

Напомним, 30 сентября на объекте строительства путепровода на ул. Дегтяревской и ул. Довженко произошел обвал мостовых балок и их падение на проезжую часть. По факту обрушения конструкций начато уголовное производство по ст. 272 УК. Мэр столицы Виталий Кличко спустя два дня после аварии обвинил во всем компанию-подрядчика.