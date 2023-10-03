Обвал Дегтярівського шляхопроводу: корупційна складова

Обвал Дегтярівського шляхопроводу. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Черговий міст у Києві "втомився". І хоча деталі інциденту ще має зʼясувати експертиза, у мережі ширяться закиди щодо винуватості Віталія Кличка та Генадія Труханова.

Детально на своїй сторінці в X розібрав ситуацію військовий та активіст Олег Симороз. Новини.LIVE перевірили інформацію.

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Підрядник робіт "Ростдорстрой"

Дегтярівський шляхопровід з 2020 року перебуває в аварійному стані. У 2022 році демонтували чотири деформовані балки прогонової будови, а вже цього року провели тендер на реконструкцію шляхопроводу в складі транспортної розвʼязки.

Замовником робіт є "Київавтодор", який підпорядковується міському голові Віталію Кличку.

Під час інтервʼю в ефірі телеканалу "Київ" Кличко наголосив, що компанія RDS ("Ростдорстрой") чесно виграла тендер, запропонувавши найменшу вартість робіт і відповідну кваліфікацію.

Власне кажучи, RDS була єдиною компанією, яка брала участь в торгах.

Реєстр тендерних пропозицій. Фото: скриншот

Власником кампанії RDS є фірма, розташована в Австрії, "ЮТТЕМА АУ ГмбХ", як повідомляє сайт YouControl. Кінцевими бенефіціарами є одеський бізнесмен Євген Коновалов та депутат Юрій Шумахер.

Юрій Шумахер — депутат одеської міської ради від партії Генадія Труханова "Довіряй Ділам".

До повномасштабного вторгнення компанія також була одним з ключових підрядників Великого будівництва, вигравши за 2020 та 2021 роки тендери на суму майже 15 млрд грн.

Харківський наглядач та скандальний виробник

Тендер на здійснення авторського нагляду з реконструкції шляхопроводу отримала харківська фірма "Слобожанський проектний дім". Сума тендеру склала майже 3,3 млн грн.

"Слобожанський проектний дім" ще в 2021 році виграв тендер на розробку проєктно-кошторисної документації для реконструкції шляхопроводу на суму 11,5 млн грн.

Самі балки, які завалились за ефектом доміно, виробляла будівельна компанія "Ковальська".

"На залізобетоні "Ковальської" тримаються тисячі споруд та об'єктів інфраструктури, зокрема мостів і шляхопроводів, по всій країні. Якість і надійність конструкцій є найвищим пріоритетом в нашій діяльності. У нас немає жодних сумнівів у міцності бетону, виконання армування згідно з проєктом та дотримання технології виробництва", — написав на своїй сторінці у Facebook CEO компанії Сергій Пилипенко.

"Ковальська" також відома скандалами навколо знесення історичних будівель. З останнього: влітку "Ковальська" подала до суду на столичного активіста Дмитра Перова за те, що той написав пост щодо незаконності дій компанії зі знесення історичної будівлі на Жилянській.

Гроші та бюджет

Вартість будівництва, згідно з тендером, складає 920 млн грн. Загальна ж вартість реконструкції оцінюється міською владою в 1,27 млрд грн. Роботи мають бути завершені до 1 серпня 2024 року.

Але, схоже, терміни зсуваються через позаплановий обвал балок. Кличко вже підтвердив, що терміни таки можуть трохи збільшитись.

А ось шкоди столичному бюджету не буде. Віталій Кличко заявив, що відповідальність за роботи несе підрядник, тож і усувати наслідки інциденту будуть коштами підрядника.

Як повідомляє Forbes, за інформацією від анонімного топменеджера будівельної компанії, вартість однієї балки — менше 1 млн грн. За кожну з них RDS платитиме зі своєї кишені. А на додачу до цього — оплата робіт з демонтажу.

Нагадаємо, 30 вересня під час робіт на Дегтярівському шляхопроводі обвалилась під час монтажу сьома балка. Вона спричинила ефект доміно і повалила попередньо встановлені шість.

Прокуратура Києва вже розпочала досудове розслідування. Тим часом мер Києва Кличко вже звинуватив в усьому компанію-підрядника.