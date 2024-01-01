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Прокуратура Києва розповіла про наслідки атаки "шахедів" на Київщину

1 січня 2024 20:16
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Прокуратура Києва розповіла про наслідки атаки "шахедів" на Київщину
Пошкодження будинку через падіння уламка Shahed-136. Фото: Київська обласна прокуратура
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В столичній обласній прокуратурі розповіли про наслідки нальоту іранських дронів-камікадзе Shahed-136 на Київську область. За їхніми даними, уламки безпілотників пошкодили кілька приватних будинків. 

Про все це повідомляє пресслужба прокуратури.

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Наслідки атаки "шахедів" на Київщину

За даними слідства, сьогодні армія Росії запустила іранські дрони по Київській області. Внаслідок роботи ППО, уламки дронів впали на приватні домоволодіння, пошкодивши будинки та автівки. 

Прокуратура Києва розповіла про наслідки атаки "шахедів" на Київщину
Одна з пошкоджених будівель на Київщині. Джерело: Київська обласна прокуратура

Додатково прокурори наголосили, що станом на зараз жертв серед мешканців немає, однак інформація уточнюється. 

Прокуратура Києва розповіла про наслідки атаки "шахедів" на Київщину
Пошкоджений уламком дрона автомобіль. Джерело: Київська обласна прокуратура

Прокурори розпочали досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ). На місцях продовжують працювати прокурори та слідчо-оперативні групи. 

Нагадаємо, що у новорічну ніч окупанти атакували Київську область дронами-камікадзе. В регіоні працювала ППО, на щастя, інформації щодо падіння уламків на об’єкти інфраструктури чи житловий сектор не надходило.

Водночас в Обухові, Київської області, неповнолітній хлопець підірвав гранату в багатоповерхівці. Після цього він втік з місця події.

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