Прокуратура Києва розповіла про наслідки атаки "шахедів" на Київщину

Пошкодження будинку через падіння уламка Shahed-136. Фото: Київська обласна прокуратура

В столичній обласній прокуратурі розповіли про наслідки нальоту іранських дронів-камікадзе Shahed-136 на Київську область. За їхніми даними, уламки безпілотників пошкодили кілька приватних будинків.

Про все це повідомляє пресслужба прокуратури.

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За даними слідства, сьогодні армія Росії запустила іранські дрони по Київській області. Внаслідок роботи ППО, уламки дронів впали на приватні домоволодіння, пошкодивши будинки та автівки.

Одна з пошкоджених будівель на Київщині. Джерело: Київська обласна прокуратура

Додатково прокурори наголосили, що станом на зараз жертв серед мешканців немає, однак інформація уточнюється.

Пошкоджений уламком дрона автомобіль. Джерело: Київська обласна прокуратура

Прокурори розпочали досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ). На місцях продовжують працювати прокурори та слідчо-оперативні групи.

Нагадаємо, що у новорічну ніч окупанти атакували Київську область дронами-камікадзе. В регіоні працювала ППО, на щастя, інформації щодо падіння уламків на об’єкти інфраструктури чи житловий сектор не надходило.

Водночас в Обухові, Київської області, неповнолітній хлопець підірвав гранату в багатоповерхівці. Після цього він втік з місця події.