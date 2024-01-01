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Прокуратура Киева рассказала о последствиях атаки "шахедов" на Киевскую область

1 января 2024 20:16
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Прокуратура Киева рассказала о последствиях атаки "шахедов" на Киевскую область
Повреждение дома из-за падения обломка Shahed-136. Фото: Киевская областная прокуратура
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В столичной областной прокуратуре рассказали о последствиях налета иранских дронов-камикадзе Shahed-136 в Киевскую область. По их данным, обломки беспилотников повредили несколько частных домов.

Обо всем этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

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Последствия атаки "шахедов" на Киевскую область

По данным следствия, сегодня армия России запустила иранские дроны в Киевской области. В результате работы ПВО, обломки дронов упали на частные домовладения, повредив дома и автомобили.

Прокуратура Киева рассказала о последствиях атаки "шахедов" на Киевщину
Одно из поврежденных зданий в Киевской области. Источник: Киевская областная прокуратура

Дополнительно прокуроры подчеркнули, что по состоянию на данный момент жертв среди жителей нет, однако информация уточняется.

Прокуратура Киева рассказала о последствиях атаки "шахедов" на Киевщину
Повреждённый обломком дрона автомобиль. Источник: Киевская областная прокуратура

Прокуроры начали досудебное расследование по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ). На местах продолжают работу прокуроры и следственно-оперативные группы.

Напомним, что в новогоднюю ночь оккупанты атаковали Киевскую область дронами-камикадзе. В регионе работала ПВО, к счастью, информации о падении обломков на объекты инфраструктуры или жилищный сектор не поступало.

В то же время в Обухове, Киевской области, несовершеннолетний парень взорвал гранату в многоэтажке. После этого он скрылся с места происшествия.

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