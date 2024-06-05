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Прокуратура объявила подозрение должностному лицу КГГА — в чем обвиняют

5 июня 2024 14:03
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Илья Рябинин
редактор
Чиновник КГГА получил подозрение — какое обвинение
Работник прокуратуры и чиновник КГГА. Фото: Киевская городская прокуратура
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении заместителю начальника Департамента транспортной инфраструктуры КГГА в вымогательстве взяток у киевских автоперевозчиков. Подозрение также получил частный предприниматель, способствовавший организации коррупционной схемы.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины в среду, 5 июня.

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Чиновник КГГА получил подозрение

Как стало известно, чиновник самостоятельно расторг договор о пассажирских перевозках на одном из автобусных маршрутов столицы. Когда в КГГА обратился директор предприятия, ему предложили еженедельно платить 40 тыс. грн за перевозку. Посредником выступил директор транспортного предприятия, приближенного к руководству департамента КГГА.

кмда коррупия
Вручение подозрения. Источник: Киевская городская прокуратура

Факт разрыва договора зафиксирован в ГБР, когда к силовикам обратилась жена военнослужащего, которая возглавляла фирму, пока муж служит, и пожаловалась на давление со стороны чиновников, и угрозы расторгнуть действующий договор на пассажирские перевозки, если она не согласится на "сотрудничество". Также женщина подтвердила факт уплаты 40 тыс. грн.

кмда чиновники
Изъятые деньги. Источник: Киевская городская прокуратура

Правоохранители задержали предпринимателя-посредника в момент получения очередного "транша" для чиновника. В ходе обысков были изъяты документы и техника, подтверждающие противоправную деятельность. По информации СМИ, подозрение мог получить Максим Широков, чьи данные указаны на официальном сайте КГГА.

Напомним, ранее Госбюро расследований провело обыски у замлавы КГГА, нардепа от фракции "Европейская солидарность" Константина Усова.

Спустя время сам нардеп подтвердил обыски, и добавил, что прозрачные правила работы в сфере городских перевозок являются целью работы городских властей.

коррупция
ГБР
взятка
Украина
Киев
прокуратура
предприниматели
КГГА

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