Чиновник КГГА получил подозрение — какое обвинение

Прокуратура объявила подозрение должностному лицу КГГА — в чем обвиняют
Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении заместителю начальника Департамента транспортной инфраструктуры КГГА в вымогательстве взяток у киевских автоперевозчиков. Подозрение также получил частный предприниматель, способствовавший организации коррупционной схемы.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины в среду, 5 июня.
Чиновник КГГА получил подозрение
Как стало известно, чиновник самостоятельно расторг договор о пассажирских перевозках на одном из автобусных маршрутов столицы. Когда в КГГА обратился директор предприятия, ему предложили еженедельно платить 40 тыс. грн за перевозку. Посредником выступил директор транспортного предприятия, приближенного к руководству департамента КГГА.
Факт разрыва договора зафиксирован в ГБР, когда к силовикам обратилась жена военнослужащего, которая возглавляла фирму, пока муж служит, и пожаловалась на давление со стороны чиновников, и угрозы расторгнуть действующий договор на пассажирские перевозки, если она не согласится на "сотрудничество". Также женщина подтвердила факт уплаты 40 тыс. грн.
Правоохранители задержали предпринимателя-посредника в момент получения очередного "транша" для чиновника. В ходе обысков были изъяты документы и техника, подтверждающие противоправную деятельность. По информации СМИ, подозрение мог получить Максим Широков, чьи данные указаны на официальном сайте КГГА.
Напомним, ранее Госбюро расследований провело обыски у замлавы КГГА, нардепа от фракции "Европейская солидарность" Константина Усова.
Спустя время сам нардеп подтвердил обыски, и добавил, что прозрачные правила работы в сфере городских перевозок являются целью работы городских властей.
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