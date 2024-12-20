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Прокуратура требует расторгнуть договор на Подольский мост

20 декабря 2024 10:10
Анастасия Постоенко - Редактор
Стоимость Подольского моста выросла вдвое — что известно
Подольский мост в Киеве. Фото: КиевВласть
Анастасия Постоенко - Редактор

Прокуратура Киева подала иск в Хозяйственный суд с требованием расторгнуть договор на строительство Подольско-Воскресенского моста. Причиной стал значительный рост стоимости проекта — с 4,3 миллиарда гривен в 2017 году до 8,7 миллиарда на конец 2024 года. К тому же стоимость продолжает расти, а сам мост до сих пор не завершен.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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В 2017 году коммунальное предприятие "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" заключило соглашение с частной компанией на строительство моста. Однако в договор неоднократно вносились изменения, увеличивавшие сроки работ и сумму затрат.

Антимонопольный комитет Украины выявил нарушения в тендере, проведенном в 2017 году. В частности, выяснилось, что компании-участники сговаривались между собой, используя совместные устройства, IP-адреса и представителя. Это нарушение правил конкуренции было подтверждено судебными решениями.

Также в прокуратуре отметили, что в течение 2022-2023 годов эти общества пытались обжаловать решение АКМУ в судах, однако суды всех инстанций отказали в удовлетворении этих требований.

Учитывая все эти факты и необходимость достройки моста, что и в дальнейшем потребует расходов из бюджета, Подольской окружной прокуратурой города Киева подан в Хозяйственный суд иск о признании недействительным договора генподряда между КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" и частным обществом, строящий мост с 2017 года.

Подольский мост стал долгостроем в Киеве

Строительство Подольско-Воскресенского моста продолжается уже более 30 лет и сопровождается рядом финансовых злоупотреблений. В 2023 году прокуратура обнаружила хищение 36 миллионов гривен, а в июне стало известно о вероятном присвоении еще 104 миллионов. В августе 2024 года подозрение получил субподрядчик из-за присвоения шести миллионов гривен, а в ноябре заместителю директора компании предъявили обвинение в служебной халатности, что привело к убыткам более чем в 3,5 миллиона гривен.

В декабре движение по Подольскому мосту наконец было открыто.

Киев скандал мост коррупция прокуратура Подольский мост

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