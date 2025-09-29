Прокурори оскаржили незаконний продаж землі у Києві на 3 млн грн

Суддя з молотком. Фото ілюстративне: depositphotos

У Києві прокуратура домоглася через суд скасування рішення Київради про продаж земельної ділянки, на якій незаконно зводили торгівельні приміщення. Йдеться про ділянку на вулиці Табірній, 46/48-В, вартістю понад 3,4 млн грн.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура у Telegram у понеділок, 29 вересня.

Деталі справи

Як встановив Господарський суд міста Києва, приватне підприємство спочатку самовільно побудувало на комунальній землі нежитлову будівлю площею 121 кв.м. Після цього компанія зареєструвала за собою право власності на нерухомість і звернулася до Київради, отримавши землю в оренду.

У 2021 році орендар, не дотримуючись правил благоустрою та без необхідних дозволів на будівництво, зніс стару будівлю та почав зводити торгівельні приміщення площею 551,2 кв.м., захопивши при цьому суміжну земельну ділянку. Незважаючи на порушення, у 2023 році Київрада знову передала цю землю підприємству в оренду, а згодом ухвалила рішення про її продаж для будівництва та обслуговування торгівельних приміщень.

Прокуратура оскаржила всі незаконні рішення в суді. Суд задовольнив позов та постановив: знести самовільно збудовані приміщення, визнати недійсними договори оренди та рішення Київради, а земельну ділянку повернути у власність громади.

Нагадаємо, що у Дарницькому районі Києва прокуратура заблокувала спробу незаконного привласнення комунальної землі, вартість якої перевищує 180 мільйонів гривень.

Як відомо, у лютому цього року НАБУ та САП спільно провели масштабну антикорупційну операцію, яка розкрила системну схему незаконного привласнення земель у Київраді.



Операція під назвою "Чисте місто" стала одним із найбільших викриттів земельної корупції останніх років. До незаконної схеми, за даними слідства, були причетні колишній депутат Київради Денис Комарницький, якого називають головним організатором, заступник мера Києва Петро Оленич, голова комісії з питань земельних відносин Михайло Терентьєв та член комісії Олена Марченко, а також низка інших посадовців КМДА.



Під час обшуків антикорупційні органи вилучили понад 6,4 млн доларів США, 630 тис. євро та 800 тис. гривень.