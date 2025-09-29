Прокуроры обжаловали незаконную продажу земли в Киеве на 3 млн грн

Судья с молотком. Фото иллюстративное: depositphotos

В Киеве прокуратура добилась через суд отмены решения Киевсовета о продаже земельного участка, на котором незаконно возводили торговые помещения. Речь идет об участке на улице Лагерной, 46/48-В, стоимостью более 3,4 млн грн.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в Telegram в понедельник, 29 сентября.

Реклама

Читайте также:

Пост Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

Детали дела

Как установил Хозяйственный суд города Киева, частное предприятие сначала самовольно построило на коммунальной земле нежилое здание площадью 121 кв.м. После этого компания зарегистрировала за собой право собственности на недвижимость и обратилась в Киевсовет, получив землю в аренду.

В 2021 году арендатор, не соблюдая правила благоустройства и без необходимых разрешений на строительство, снес старое здание и начал возводить торговые помещения площадью 551,2 кв.м., захватив при этом смежный земельный участок. Несмотря на нарушения, в 2023 году Киевсовет снова передал эту землю предприятию в аренду, а затем принял решение о ее продаже для строительства и обслуживания торговых помещений.

Прокуратура обжаловала все незаконные решения в суде. Суд удовлетворил иск и постановил: снести самовольно построенные помещения, признать недействительными договоры аренды и решения Киевсовета, а земельный участок вернуть в собственность общины.

Нелегальное строительство. Фото: Киевская городская прокуратура

Напомним, что в Дарницком районе Киева прокуратура заблокировала попытку незаконного присвоения коммунальной земли, стоимость которой превышает 180 миллионов гривен.

Как известно, в феврале этого года НАБУ и САП совместно провели масштабную антикоррупционную операцию, раскрывшую системную схему незаконного присвоения земель в Киевсовете.



Операция под названием "Чистый город" стала одним из величайших разоблачений земельной коррупции последних лет. К незаконной схеме, по данным следствия, были причастны бывший депутат Киевсовета Денис Комарницкий, которого называют главным организатором, заместитель мэра Киева Петр Оленич, глава комиссии по земельным отношениям Михаил Терентьев и член комиссии Елена Марченко, а также ряд других должностных лиц КГГА.



Во время обысков антикоррупционные органы изъяли более 6,4 млн. долларов США, 630 тыс. евро и 800 тыс. гривен.