Операція Чисте місто — Київрада збиралася з лютого лише двічі

З початку корупційного розслідування "Чисте місто", яке розпочалося у лютому 2025 року, Київрада збиралася лише двічі. Однак, за регламентом, засідання повинні проводитися щомісяця.

Про це повідомив депутат Київради від "Слуги Народу" Андрій Вітренко в ефірі "Київського часу".

Чому не відбуваються засідання Київради

Вітренко зазначив, що з 10 лютого цього року після скандалу з операцією НАБУ та САП міськрада збиралася лише двічі, хоча за регламентом засідання мають проводитися щомісяця.

За словами депутата, через політичну кризу у Київраді було заблоковано роботу більшості комісій.

"Земельна комісія та інші практично не функціонували. Наразі активно працюють лише кілька комісій — бюджетна, з питань майна та регуляторної політики, а також комісія з підприємницької діяльності", — поділився чиновник.

Він додав, що за весь період проведених засідань було прийнято лише 60-70 рішень.

Що таке операція "Чисте місто"

Зазначимо, що "Чисте місто" — це спільна операція НАБУ та САП, внаслідок якої викрили масштабну схему земельної корупції у Київраді.

До схеми були причетні колишній депутат Київради Денис Комарницький, якого називають організатором схеми, заступник Кличка Петро Оленич, голова комісії з питань земельних відносин Михайло Терентьєв та член комісії Олена Марченко, а також інші посадовці КМДА.

Під час обшуків в рамках операції працівники антикорупційних органів вилучили понад 6,4 млн доларів, 630 тис. євро та 800 тис. гривень.

Також нагадаємо, що 13 серпня Офіс генпрокурора повідомив про вручення посадовцям КМДА 22 підозри на загальну суму збитків понад 230 млн гривень.

Нагадаємо, 21 серпня депутат КМР заявив, що наступне засідання Київради відбудеться найближчим часом. Є чимало питань, які потрібно обговорити депутатам.

Водночас 12 серпня Тимур Ткаченко заявив, що відпустка Кличка зірвала засідання Ради оборони Києва. Через це досі не вирішили низку важливих питань.