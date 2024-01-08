Прорыв канализации в Киеве — соцсети "взорвались" мемами

Последствия прорыва канализации в Киеве. Фото: Ксения Семенова/Telegram

В Киеве в Святошинском районе на Борщаговке прорвало канализацию, в результате чего некоторые потребители остались без водоснабжения. В ответ на инцидент киевляне отреагировали мемами в соцсетях.

Новини.LIVE собрали подборку самых популярных из таких.

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Мэм об инциденте. Фото: соцсети

Мэм об инциденте. Фото: соцсети

Мэм об инциденте. Фото: соцсети

Мэм об инциденте. Фото: соцсети

Мэм об инциденте. Фото: соцсети

Напомним, в Киеве и других городах Украины 5, 6, 7 января проходили акции-напоминания в поддержку пленных защитников "Азовстали". Название акции — "Не молчи. Плен — убивает!".

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