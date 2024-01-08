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Прорыв канализации в Киеве — соцсети "взорвались" мемами

8 января 2024 12:38
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Прорыв канализации в Киеве — соцсети "взорвались" мемами
Последствия прорыва канализации в Киеве. Фото: Ксения Семенова/Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Киеве в Святошинском районе на Борщаговке прорвало канализацию, в результате чего некоторые потребители остались без водоснабжения. В ответ на инцидент киевляне отреагировали мемами в соцсетях.

Новини.LIVE собрали подборку самых популярных из таких.

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Реакция киевлян на прорыв водопровода на Борщаговке

Прорыв канализации на Борщаговке
Мэм об инциденте. Фото: соцсети
Прорыв канализации на Борщаговке
Мэм об инциденте. Фото: соцсети
Прорыв канализации на Борщаговке
Мэм об инциденте. Фото: соцсети
Прорыв канализации на Борщаговке
Мэм об инциденте. Фото: соцсети
Прорыв канализации на Борщаговке
Мэм об инциденте. Фото: соцсети

Напомним, в Киеве и других городах Украины 5, 6, 7 января проходили акции-напоминания в поддержку пленных защитников "Азовстали". Название акции — "Не молчи. Плен — убивает!".

Мэр столицы Украины Виталий Кличко стал владельцем имения в немецком Гамбурге. Его стоимость составляет 227,65 млн. грн.

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