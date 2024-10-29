У Києві прорвало тепломережу — фоторепортаж

Прорив тепломережі в центрі Києва — фоторепортаж
Вранці 29 жовтня у Києві на вулиці Велика Васильківська прорвало тепломережу. Пошкодження локалізували.
Кореспонденти Новини.LIVE зафіксували, як виглядав вкритий парою Київ — дивіться фоторепортаж.
Кип'яток на дорогах Києва та вулиці у пару
У центрі Києва неподалік Олімпійського стався витік гарячої води на проїжджу частину вулиці. За даними Київтеплоенерго у столиці на вулиці Велика Васильківська прорвало тепломережу.
Через пошкодження в тепловій камері відбувся витік гарячої води через люк та дренажні канали.
Доволі тривалий час вулиці міста були затягнуті сильною парою, через що виникли затори.
Пошкодження локалізували близько за дві години.
Нагадаємо, аварійно-відновлювальна бригада Київтеплоенерго перекрила теплоносій та провела роботи на місці прориву тепломережі.
Раніше ми писали про те, що з 30 жовтня у Києві розпочнеться опалювальний сезон, але для повного підключення житлового фонду знадобиться близько тижня.
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