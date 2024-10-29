У Києві прорвало тепломережу — фоторепортаж

Вулиця Києва у пару. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Вранці 29 жовтня у Києві на вулиці Велика Васильківська прорвало тепломережу. Пошкодження локалізували.

Кореспонденти Новини.LIVE зафіксували, як виглядав вкритий парою Київ — дивіться фоторепортаж.

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У центрі Києва неподалік Олімпійського стався витік гарячої води на проїжджу частину вулиці. За даними Київтеплоенерго у столиці на вулиці Велика Васильківська прорвало тепломережу.

У центрі Києва прорвало тепломережу. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Через пошкодження в тепловій камері відбувся витік гарячої води через люк та дренажні канали.

Машини серед пари, яка вкрила Київ. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Доволі тривалий час вулиці міста були затягнуті сильною парою, через що виникли затори.

Пара, яка затягнула Київ через прорив тепломережі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Працівники Київтеплоенерго на місці прориву теплопровіда. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Пошкодження локалізували близько за дві години.

Наслідки прориву тепломережі у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, аварійно-відновлювальна бригада Київтеплоенерго перекрила теплоносій та провела роботи на місці прориву тепломережі.

Раніше ми писали про те, що з 30 жовтня у Києві розпочнеться опалювальний сезон, але для повного підключення житлового фонду знадобиться близько тижня.