В Киеве прорвало теплосеть - фоторепортаж

Улица Киева в пару. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Утром 29 октября в Киеве по улице Большая Васильковская прорвало теплосеть. Повреждение локализовали.

Корреспонденты Новини.LIVE зафиксировали, как выглядел покрытый парой Киев — смотрите фоторепортаж.

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В центре Киева неподалеку от Олимпийского произошла утечка горячей воды на проезжую часть улицы. По данным Киевтеплоэнерго, в столице на улице Большая Васильковская прорвало теплосеть.

В центре Киева прорвало теплосеть. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Из-за повреждений в тепловой камере произошла утечка горячей воды через люк и дренажные каналы.

Машины среди пары, укрывшей Киев. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Довольно долгое время улицы города были затянуты сильным паром, из-за чего возникли пробки.

Пара, затянувшая Киев из-за прорыва теплосети. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Сотрудники Киевтеплоэнерго на месте прорыва теплопровода. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Повреждение локализовали около двух часов.

Последствия прорыва теплосети в Киеве Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Напомним, аварийно-восстановительная бригада Киевтеплоэнерго перекрыла теплоноситель и провела работы на месте прорыва теплосети.

Ранее мы писали о том, что с 30 октября в Киеве начнется отопительный сезон, но для полного подключения жилищного фонда понадобится около недели.