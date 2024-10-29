В Киеве прорвало теплосеть - фоторепортаж

Прорыв теплосети в центре Киева — фоторепортаж
Утром 29 октября в Киеве по улице Большая Васильковская прорвало теплосеть. Повреждение локализовали.
Корреспонденты Новини.LIVE зафиксировали, как выглядел покрытый парой Киев — смотрите фоторепортаж.
Кипяток на дорогах Киева и улицы в пару
В центре Киева неподалеку от Олимпийского произошла утечка горячей воды на проезжую часть улицы. По данным Киевтеплоэнерго, в столице на улице Большая Васильковская прорвало теплосеть.
Из-за повреждений в тепловой камере произошла утечка горячей воды через люк и дренажные каналы.
Довольно долгое время улицы города были затянуты сильным паром, из-за чего возникли пробки.
Повреждение локализовали около двух часов.
Напомним, аварийно-восстановительная бригада Киевтеплоэнерго перекрыла теплоноситель и провела работы на месте прорыва теплосети.
Ранее мы писали о том, что с 30 октября в Киеве начнется отопительный сезон, но для полного подключения жилищного фонда понадобится около недели.
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