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Прорыв трубопровода на Дорогожичах — стало известно, когда отремонтируют

8 октября 2024 15:38
Антонина Карташева - Журналистка
Антонина Карташева
Журналистка
На Дорогожичах в Киеве прорвало трубопровод — когда отремонтируют
На Дорогожичах прорвало трубопровод. Фото: Новини.LIVE
Антонина Карташева - Журналистка
Антонина Карташева
Журналистка

Во вторник, 8 октября, в Киеве возле станции метро "Дорогожичи" произошел прорыв на городской сети водоснабжения. Чиновники обещают быстро отремонтировать.

Об этом с места происшествия сообщают Новини.LIVE.

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Новини.LIVE отправились на место происшествия и пообщались с мужчинами, ответственными за ремонт. Правда, свои имена и должности они отказались называть и сначала даже грубо отвечали на вопросы.

В Киеве прорвало городскую сеть водоснабжения
Аварийные службы работают на месте прорыва. Фото: Новини.LIVE

Они сообщили, что утечку воды удалось остановить, а ремонтные работы на трубопроводе будут продолжаться до утра. От водоснабжения была отключена только станция метро "Дорогожичи". В жилых домах вода есть.

"Раскопаем, докопаемся до водопроводной сети — тогда будем видеть характер повреждений, тогда сможем сказать, почему такое произошло", — отметил один из мужчин.

Прорыв трубопровода в Киеве
Ликвидация последствий прорыва в городской сети водоснабжения. Фото: Новини.LIVE
На Дорогожичах прорыв трубопровода
Прорыв случился на дороге. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в Киеве из-за прорыва на городской сети водоснабжения было изменено движение транспорта.

Также мы писали, что на выходных в Киеве в нескольких районах из-за сильного ливня наблюдали подтопление. За сутки 6 октября в столице зафиксировали рекорд суточного количества осадков.

Киев авария водоснабжение вода столица

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