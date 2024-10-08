На Дорогожичах в Киеве прорвало трубопровод — когда отремонтируют

Прорыв трубопровода на Дорогожичах — стало известно, когда отремонтируют
Во вторник, 8 октября, в Киеве возле станции метро "Дорогожичи" произошел прорыв на городской сети водоснабжения. Чиновники обещают быстро отремонтировать.
Об этом с места происшествия сообщают Новини.LIVE.
Когда отремонтируют трубопровод
Новини.LIVE отправились на место происшествия и пообщались с мужчинами, ответственными за ремонт. Правда, свои имена и должности они отказались называть и сначала даже грубо отвечали на вопросы.
Они сообщили, что утечку воды удалось остановить, а ремонтные работы на трубопроводе будут продолжаться до утра. От водоснабжения была отключена только станция метро "Дорогожичи". В жилых домах вода есть.
"Раскопаем, докопаемся до водопроводной сети — тогда будем видеть характер повреждений, тогда сможем сказать, почему такое произошло", — отметил один из мужчин.
Напомним, в Киеве из-за прорыва на городской сети водоснабжения было изменено движение транспорта.
Также мы писали, что на выходных в Киеве в нескольких районах из-за сильного ливня наблюдали подтопление. За сутки 6 октября в столице зафиксировали рекорд суточного количества осадков.
Читайте Новини.LIVE!