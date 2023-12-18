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Просідання асфальту біля метро в Києві — яка ситуація зараз

18 грудня 2023 09:06
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Просідання асфальту біля метро в Києві — яка ситуація зараз
Загороджений рух біля метро через просідання асфальту. Фото: t.me/kievreal1
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Ґрунт над метро "Деміївська" в столиці продовжує просідати. Разом з ним відбулося зміщення торгових павільйонів ринку. Територія огороджена, адже ходити поблизу може бути небезпечно. 

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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У Києві над тунелем метро біля колишнього Деміївського ринку почав просідати під землю асфальт. Територія огороджена, адже ходити поблизу може бути небезпечно.

Ймовірною причиною цього могла стати аварія в столичному метрополітені, де сталося підтоплення станції "Деміївська".

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Просідання асфальту біля метро. Фото: t.me/kievreal1  

Нагадаємо, що асфальт над тунелем підтопленої станції метро у Києві почав просідати ще вчора. Разом з ним відбулося зміщення торгових павільйонів ринку. 

У КМДА відреагували на просідання ґрунту та заявили, що це відбулося ще до зупинки роботи шести станцій "синьої" гілки. Наразі стан тунелю між станціями метро "Деміївська" — "Либідська" стабілізований і повністю контрольований.

Також ми писали, що влітку наступного року у Києві планують закрити на капітальний ремонт перегону ще дві станції метро. Йдеться про станцію метро "Тараса Шевченка" та "Почайна".

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