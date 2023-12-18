Просідання асфальту біля метро в Києві — яка ситуація зараз
Ґрунт над метро "Деміївська" в столиці продовжує просідати. Разом з ним відбулося зміщення торгових павільйонів ринку. Територія огороджена, адже ходити поблизу може бути небезпечно.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Яка ситуація біля метро в Києві
У Києві над тунелем метро біля колишнього Деміївського ринку почав просідати під землю асфальт. Територія огороджена, адже ходити поблизу може бути небезпечно.
Ймовірною причиною цього могла стати аварія в столичному метрополітені, де сталося підтоплення станції "Деміївська".
Нагадаємо, що асфальт над тунелем підтопленої станції метро у Києві почав просідати ще вчора. Разом з ним відбулося зміщення торгових павільйонів ринку.
У КМДА відреагували на просідання ґрунту та заявили, що це відбулося ще до зупинки роботи шести станцій "синьої" гілки. Наразі стан тунелю між станціями метро "Деміївська" — "Либідська" стабілізований і повністю контрольований.
Також ми писали, що влітку наступного року у Києві планують закрити на капітальний ремонт перегону ще дві станції метро. Йдеться про станцію метро "Тараса Шевченка" та "Почайна".
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