Просадка асфальта возле метро в Киеве — какая ситуация сейчас
Асфальт над метро "Демеевская" в столице продолжает проседать. Вместе с ним произошло смещение торговых павильонов рынка. Территория ограждена, ведь ходить поблизости может быть небезопасно.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Какая ситуация у метро в Киеве
В Киеве над тоннелем метро у бывшего Демеевского рынка начал проседать под землю асфальт. Территория ограждена, ведь ходить поблизости может быть небезопасно.
Вероятной причиной этого могла стать авария в столичном метрополитене, где произошло подтопление станции "Демеевская".
Напомним, что асфальт над тоннелем подтопленной станции метро в Киеве начал проседать еще вчера. Вместе с ним произошло смещение торговых павильонов рынка.
В КГГА отреагировали на проседание почвы и заявили, что это произошло еще до остановки работы шести станций "синей" ветки. В настоящее время состояние тоннеля между станциями метро "Демеевская" — "Лыбидская" стабилизировано и полностью контролируется.
Также мы писали, что летом следующего года в Киеве планируется закрыть на капитальный ремонт перегона еще две станции метро. Речь идет о станции метро "Тараса Шевченко" и "Почайна".
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