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Просадка асфальта возле метро в Киеве — какая ситуация сейчас

18 декабря 2023 09:06
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Просадка асфальта возле метро в Киеве — какая ситуация сейчас
Загорожено движение возле метро из-за просадки асфальта. Фото: t.me/kievreal1
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Асфальт над метро "Демеевская" в столице продолжает проседать. Вместе с ним произошло смещение торговых павильонов рынка. Территория ограждена, ведь ходить поблизости может быть небезопасно.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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В Киеве над тоннелем метро у бывшего Демеевского рынка начал проседать под землю асфальт. Территория ограждена, ведь ходить поблизости может быть небезопасно.

Вероятной причиной этого могла стать авария в столичном метрополитене, где произошло подтопление станции "Демеевская".

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Просадка асфальта возле метро. Фото: t.me/kievreal1

Напомним, что асфальт над тоннелем подтопленной станции метро в Киеве начал проседать еще вчера. Вместе с ним произошло смещение торговых павильонов рынка.

В КГГА отреагировали на проседание почвы и заявили, что это произошло еще до остановки работы шести станций "синей" ветки. В настоящее время состояние тоннеля между станциями метро "Демеевская" — "Лыбидская" стабилизировано и полностью контролируется.

Также мы писали, что летом следующего года в Киеве планируется закрыть на капитальный ремонт перегона еще две станции метро. Речь идет о станции метро "Тараса Шевченко" и "Почайна".

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