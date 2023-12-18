Просадка асфальта возле метро в Киеве — какая ситуация сейчас

Загорожено движение возле метро из-за просадки асфальта. Фото: t.me/kievreal1

Асфальт над метро "Демеевская" в столице продолжает проседать. Вместе с ним произошло смещение торговых павильонов рынка. Территория ограждена, ведь ходить поблизости может быть небезопасно.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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В Киеве над тоннелем метро у бывшего Демеевского рынка начал проседать под землю асфальт. Территория ограждена, ведь ходить поблизости может быть небезопасно.

Вероятной причиной этого могла стать авария в столичном метрополитене, где произошло подтопление станции "Демеевская".

Просадка асфальта возле метро. Фото: t.me/kievreal1

Напомним, что асфальт над тоннелем подтопленной станции метро в Киеве начал проседать еще вчера. Вместе с ним произошло смещение торговых павильонов рынка.

В КГГА отреагировали на проседание почвы и заявили, что это произошло еще до остановки работы шести станций "синей" ветки. В настоящее время состояние тоннеля между станциями метро "Демеевская" — "Лыбидская" стабилизировано и полностью контролируется.

Также мы писали, что летом следующего года в Киеве планируется закрыть на капитальный ремонт перегона еще две станции метро. Речь идет о станции метро "Тараса Шевченко" и "Почайна".