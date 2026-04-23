Київрада викликає на наступне засідання керівництво поліції

Засідання Київської міської ради.

Депутати Київради викликають на наступне засідання представників поліції, щоб заслухати звіт щодо дій їхніх працівників під час теракту 18 квітня. Доповідь запланована на 14 травня. Крім звіту будуть запитання від депутатів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка під час засідання Київради у четвер, 23 квітня.

Київрада збереться на засідання 14 травня

Кличко повідомив, що відповідне рішення депутати Київради ухвалили на погоджувальній раді.

"Вчора на погоджувальній раді лідери фракцій вирішили запросити на наступне засідання Київради — 14 травня — керівників поліції та патрульної поліції столиці. Щоб вони надали інформацію про результати розслідування теракту та дії правоохоронців під час трагедії, а також відповіли на запитання депутатів", — сказав він.

Теракт у Києві

Як повідомляли Новини.LIVE, 18 квітня в Голосіївському районі Києва 58-річний чоловік вбив на вулиці п'ятьох людей. Наступими діями зловмисника було захоплення заручників у супермаркеті. Там його і ліквідували правоохоронці.

Проте згодом з’явилося відео, на якому видно, як двоє патрульних втекли одразу після того, як пролунали перші постріли та залишили цивільних. Це викликало неабияке обурення в соцмережах. Після скандалу глава патрульної поліції Євген Жуков подав у відставку та вже отримав нову посаду.

Крім того, у парламенті зареєстрували проєкт постанови про звільнення очільника МВС Ігоря Клименка. Тим часом патрульним Михайлу Дробницькому та Ганні Дудіній обрали запобіжні заходи, за них вже внесли заставу в розмірі 266 тисяч гривень.