Україна
Головна Київ Київрада викликає на наступне засідання керівництво поліції

Київрада викликає на наступне засідання керівництво поліції

Дата публікації: 23 квітня 2026 13:26
Київрада викликає на наступне засідання керівництво поліції
Засідання Київської міської ради. Фото: пресслужба Київради

Депутати Київради викликають на наступне засідання представників поліції, щоб заслухати звіт щодо дій їхніх працівників під час теракту 18 квітня. Доповідь запланована на 14 травня. Крім звіту будуть запитання від депутатів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка під час засідання Київради у четвер, 23 квітня.

Київрада збереться на засідання 14 травня

Кличко повідомив, що відповідне рішення депутати Київради ухвалили на погоджувальній раді.

"Вчора на погоджувальній раді лідери фракцій вирішили запросити на наступне засідання Київради — 14 травнякерівників поліції та патрульної поліції столиці. Щоб вони надали інформацію про результати розслідування теракту та дії правоохоронців під час трагедії, а також відповіли на запитання депутатів", — сказав він.

Як повідомляли Новини.LIVE, 18 квітня в Голосіївському районі Києва 58-річний чоловік вбив на вулиці п'ятьох людей. Наступими діями зловмисника було захоплення заручників у супермаркеті. Там його і ліквідували правоохоронці.

Проте згодом з’явилося відео, на якому видно, як двоє патрульних втекли одразу після того, як пролунали перші постріли та залишили цивільних. Це викликало неабияке обурення в соцмережах. Після скандалу глава патрульної поліції Євген Жуков подав у відставку та вже отримав нову посаду.

Крім того, у парламенті зареєстрували проєкт постанови про звільнення очільника МВС Ігоря Клименка. Тим часом патрульним Михайлу Дробницькому та Ганні Дудіній обрали запобіжні заходи, за них вже внесли заставу в розмірі 266 тисяч гривень.

Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
