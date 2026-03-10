Відео
Головна Київ Київрада затвердила план енергостійкості столиці

Київрада затвердила план енергостійкості столиці

Дата публікації: 10 березня 2026 16:50
План енергостійкості Києва — що він передбачає та чи гарантує це 100% забезпечення киян теплом
Засідання Київради. Фото: пресслужба Київради

Київська міська рада затвердила план енергостійкості територіальної громади. Сьогодні, 10 березня, закінчувався термін, який дав на ухвалення президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Анастасія Жиденко.

Читайте також:

Чи гарантує план енергостійкості 100% забезпечення киян теплом

Депутат Київради від "Слуги народу" та голова бюджетної комісії Андрій Вітренко в коментарі журналістці зазначив, що план стійкості ухвалили на три роки, проте зараз владі необхідно сконцентруватися на першому році.

"Як мінімум потрібно забезпечити теплом киян. Тобто будуть реалізовані проєкти когенеративних установок, енергетичних островів", сказав він.

Проте за словами Вітренка, реалізація першого етапу цього плану стійкості не забезпечить на 100% теплопостачання в місті, як це було до війни.

"Загалом цей проєкт вартує більше 60 млрд гривень. У нас станом на сьогодні є приблизно шоста частина цих грошей, які вже зараз можна витрачати. У цьому ж проєкті була правка про те, що найближчим часом необхідно вносити зміни в бюджет Києва. Ми це підтримуємо. Спочатку критична інфраструктура, потім соцвиплати, а потім вже все інше", додав він.

Мер міста Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі розповів, що Київ проєктували та будували за принципом повної централізації енерго-, тепло- та водопостачання.

"Найбільша система централізованого теплопостачання та 18% багатоповерхівок всієї країни — така специфіка нашого міста. Попри це, наше завдання — максимально зменшити залежність від централізації, розвивати розподілену генерацію, будувати резервні системи енергоживлення та теплопостачання", — йдеться в повідомленні.

За його словами, план енергостійкості насамперед передбачає відновлення зруйнованого та пошкодженого обладнання об’єктів критичної інфраструктури.

Кличко зазначив, що документ уже презентували на засіданні РНБО. 

"Питань до цього плану не було, було виключно питання, чому цей план не підписаний. Тому що всі ці плани були підписані військовими адміністраціями відповідно до постанови Кабміну", — сказав він у коментарі журналістці Новини.LIVE.

Як Київ пережив зиму

Через постійні російські обстріли цієї зими без теплопотачання були сотні тисяч мешканців Києва. Йдеться приблизно про 140 тисяч квартир або 825 житлових будинків.

Очільник Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації Максим Бахматов заявив, що енергетичний колапс в столиці виник через мера Віталія Кличка. За його словами, столиця провалила підготовку до опалювального сезону 2025-2026. 

Додамо, що очільник КМВА Тимур Ткаченко розкритикував пропозиції Кличка до плану енергостійкості. Зокрема, в частині зміни правил щодо відповідальності за державні закупівлі.

Віталій Кличко Київ КМДА теплопостачання енергосистема
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
