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Радиация видна и ощутима — ликвидатор аварии на ЧАЭС поделился воспоминаниями

2 октября 2024 09:00
Анастасия Постоенко - Редактор
Авария на ЧАЭС – ликвидатор поделился воспоминаниями о работе
Фото ликвидаторов ЧАЭС. Фото из архива Валентина Кучера "Суспільне Черкаси"
Анастасия Постоенко - Редактор

После аварии на Чернобыльской атомной электростанции к ликвидации ее последствий по всему СССР привлекли 526 250 человек. Среди них и житель Черкасской области Владимир Шайнога. Он рассказал о своих воспоминаниях и описал впечатления от величайшей техногенной катастрофы в истории человечества.

Об этом Владимир Шайнога сказал в интервью для "Суспільне Черкаси".

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Тихая война для ликвидаторов

Владимир рассказал, что его вместе с другими добровольцами из всей Черкасской области собрали для ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Им не говорили, куда они едут, узнали лишь, что должны формировать колонну на Черкассы, и получили специальную одежду и командировочные. Мужчина уехал с одним пропуском в карманы и несколькими масками на смену. Дальше он работал водителем.

"Японские тракторы копали вокруг реактора, чтобы вода не попала в реку Припять, а потом в Днепр. Они копали — мы засыпали бетоном. Они засыпали бетоновозами с бетоном, а мы глиной", — рассказал мужчина.

Ликвидатор рассказал, что однажды ночью так измучился, что остановился у дороги и решил задремать. Вдруг его разбудили "с неба".

"В ночную смену еду, уже глаза закрываются. Думаю, вздремну стану. Стал КамАЗом, только прилег — уже слышу надо мной фурчит вертолет: "Водитель такой-то машины, тронуться, не останавливаться, газ в полик и пролетай". Бешеная была радиация. Говорят, ее не видно, радиацию. Но ее видно. Так как разрезал "лепесток" — и видно внутри красное было, как губная помада", — вспомнил Владимир.

Какая радиация на вкус

Хотя химики утверждают, что у радиации нет ни запаха, ни вкуса, ни окраски, Владимир Кравец говорит, что чувствовал ее присутствие в зоне отчуждения.

"Мы туда приехали сначала, и кругом стояли знаки "Осторожно радиация". Мы не знали, что оно и как. А потом языком пробовали, губами. Сладкое, как будто какая-то, как пудра. Замполит наш сказал, что у кого усы есть — их надо сбрить", — сказал мужчина.

Впоследствии ликвидатор вместе с другими военными работал три месяца в прачечной. Вспомнил, как им свозили ЗИЛами одежду в пакетах. Повсюду были дозиметры, чтобы контролировать, хорошо ли очистилась одежда.

Напомним, мы рассказывали о самом опасном объекте в мире, который расположен в Чернобыле, — он убивает через два дня после пятиминутного пребывания рядом с ним. Тем временем, игровые разработчики поделились реалистичными кадрами новой игры S.T.A.L.K.E.R.2, где вдохновились зоной ЧАЭС.

авария Чернобыльская АЭС ликвидация Чернобыль ЧАЭС Чернобыльская зона

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