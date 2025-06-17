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Главная Киев Ракета прошла аж до подвала — Клименко об ударе по дому

Ракета прошла аж до подвала — Клименко об ударе по дому

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Дата публикации 17 июня 2025 09:07
В Соломенском районе Киева ракета прошла все этажи до подвала
Спасатели на месте удара. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ключові моменти Удар по дому в Киеве 17 июня

Российская ракета в ночь на вторник, 17 июня, попала в жилую девятиэтажку в Соломенском районе Киева. Она прошла все этажи вплоть до подвала.

Об этом рассказал глава МВД Игорь Клименко в комментарии КИЇВ24.

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"Девятиэтажный дом сложился до уровня полутора-двух этажей, ракета прошла вплоть до подвала", — сказал министр.

По его словам, сейчас спасатели будут поднимать большие конструкции, чтобы точно определить количество людей под завалами.

Также правоохранители уже два раза прошли все квартиры, чтобы установить, есть ли среди жителей дома раненые. Клименко добавил, что удалось спасти несколько человек, которых завалило обломками.

На месте работают спасательные собаки, сотрудники ГСЧС слушают, есть ли какие-то звуки, чтобы вовремя прийти на помощь.

Напомним, в Киеве от российского удара ночью погибли 14 человек, разрушен целый подъезд многоэтажки. Спасатели ищут людей, которые могут находиться под завалами.

Также известно о 55 пострадавших, 40 из которых госпитализированы. По данным городских властей, в девятиэтажку было прямое попадание баллистической ракеты.

Киев обстрелы Игорь Клименко война в Украине атака погибшие
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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