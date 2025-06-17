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Головна Київ У Києві зросла кількість постраждалих — деталі від Кличка

У Києві зросла кількість постраждалих — деталі від Кличка

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Дата публікації: 17 червня 2025 08:22
У Києві щонайменше 55 людей постраждали від атаки Росії
Мер Києва Віталій Кличко. Фото: скриншот з відео
Ключові моменти Атака на Київ 17 червня

Російські окупанти в ніч проти вівторка, 17 червня, атакували Київ ракетами та дронами. У Солом'янському районі було влучання балістичної ракети по дев'ятиповерхівці, кількість постраждалих збільшилася до 55 осіб.

Про це повідомив мер Віталій Кличко у Telegram.

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Атака на Київ 17 червня

"У Солом'янському районі великі руйнування, ми сподіваємось, що під завалами не буде знайдено загиблих, але виключати цього не можемо", — сказав Кличко.

За його словами, наразі працівники ДСНС працюють, аби максимально швидко розібрати завали. На місцях, де зафіксовано руйнування, розгорнуті штаби, де надають допомогу всім постраждалим. 

Також мер повідомив про збільшення кількості постраждалих до 55 осіб, 40 з яких — ушпиталили. За попередньою інформацією, загинули 14 людей, але точна кількість невідома, оскільки рятувальники продовжують розбирати завали.

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Скриншот допису Кличка

Нагадаємо, голова МВС Ігор Клименко повідомив, що у будинку обвалився повністю один під'їзд, аж до підвалу. За його словами, це свідчить про пряме влучання ракети.

Також з-під завалів рятувальники вже дістали двох людей. Водночас окупанти повторно вдарили по місцю, коли там зібралися ДСНС та журналісти.

Віталій Кличко Київ війна в Україні атака загиблі руйнування
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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