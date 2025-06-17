У Києві під завалами будинку можуть бути люди, — Клименко

Голова МВС Ігор Клименко. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що внаслідок атаки на Київ у ніч проти вівторка, 17 червня, загинули 14 людей. Наразі рятувальники працюють на 27 локаціях у столиці.

Про це повідомляє з місця влучання кореспондент Новини.LIVE.

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"На цей час 27 локацій, на яких працюють рятувальники. Ми на одній з них, де балістична ракета влучила у дев'ятиповерховий будинок", — сказав міністр.

За його словами, у багатоповерхівці в Солом'янському районі знищено повністю один під'їзд аж до підвальних приміщень, що свідчить про пряме влучання ракети. Наразі відомо про 14 загиблих та 44 поранених у столиці.

Хлопчик біля зруйнованого будинку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Загалом по Україні цієї ночі від агресії РФ 66 людей дістали пошкодження, серед них неповнолітній.

До ліквідації наслідків залучено понад 2000 рятувальників, поліцейських, медиків, комунальників, які працюють на розборі завалів.

Постраждалі через удари

Зокрема, у Києві аварійно-рятувальні та пошукові роботи в "гарячій стадії", оскільки необхідно максимально швидко розібрати завали, щоб врятувати людей, які можуть бути під ними. Також після прильоту рятувальники вивели з під'їздів будинку у Солом'янському районі кілька людей, зараз вони в медичних закладах.

Частково зруйнований будинок. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У під'їзді, в який влучила ракета, зруйновано 30 квартир, тому важко сказати, скільки людей можуть бути під завалами. Співробітники ДСНС вже врятували одну жінку звідти, вона отримала багато травмувань.

Крім того, влучання сталися у заклади освіти, інфраструктури, правоохоронці встановлюють наслідки й документують воєнний злочин РФ.

"Це був один із наймасованіших обстрілів Києва за весь час повномасштабного вторгнення Росії. Ворог сьогодні не пошкодував ні дронів, ні ракет", — зазначив Клименко.

Рятувальники ліквідовують наслідки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що один із загиблих через російські удари був американцем.

Також стало відомо, що під час ліквідації наслідків удару отримав поранення працівник ДСНС — його госпіталізували.

Крім того, ворог бив по Києву протягом всієї ночі. Вранці спостерігається сильне задимлення в місті.