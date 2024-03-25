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Ракетна атака на Київ — у поліції показали наслідки обстрілів

25 березня 2024 12:15
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Ракетна атака на Київ — у поліції показали наслідки обстрілів
Наслідки обстрілів. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Внаслідок російської атаки по Києву у понеділок, 25 березня, зафіксовано падіння уламків збитих ракет у Печерському, Солом'янському та Дарницькому районах столиці. Наразі відомо про чотирьох постраждалих. 

Про це повідомила поліція Києва та ДСНС

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Наслідки обстрілів у Києві 25 березня

"Зафіксовано падіння уламків ворожих ракет у Печерському, Солом’янському та Дарницькому районах столиці. На місці працюють наряди поліції, медики та рятувальники ДСНС", — йдеться у повідомленні поліції. 

Зазначається, що внаслідок атаки відомо наразі про чотирьох постраждалих: двоє осіб госпіталізували, ще у двох виявили гостру реакцію на стрес. 

У ДСНС додали, що у будівлі однієї зі шкіл розгорнуто штаб допомоги Червоного Хреста.

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Наслідки обстрілів. Фото: ДСНС
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Наслідки обстрілів. Фото: поліція Києва
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Наслідки обстрілів. Фото: поліція Києва

Нагадаємо, 25 березня у Києві внаслідок ворожого обстрілу зафіксували падіння уламків ракет в Печерському районі. 

Згодом у військові адміністрації додали, що уламки збитих ракет пошкодили багатоповерховий будинок в Печерському районі. Крім того, падіння уламків зафіксовано у Солом’янському, Голосіївському та Дніпровському районах столиці. 

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