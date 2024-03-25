Ракетна атака на Київ — у поліції показали наслідки обстрілів

Наслідки обстрілів. Фото: Новини.LIVE

Внаслідок російської атаки по Києву у понеділок, 25 березня, зафіксовано падіння уламків збитих ракет у Печерському, Солом'янському та Дарницькому районах столиці. Наразі відомо про чотирьох постраждалих.

Про це повідомила поліція Києва та ДСНС.

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Наслідки обстрілів у Києві 25 березня

"Зафіксовано падіння уламків ворожих ракет у Печерському, Солом’янському та Дарницькому районах столиці. На місці працюють наряди поліції, медики та рятувальники ДСНС", — йдеться у повідомленні поліції.

Зазначається, що внаслідок атаки відомо наразі про чотирьох постраждалих: двоє осіб госпіталізували, ще у двох виявили гостру реакцію на стрес.

У ДСНС додали, що у будівлі однієї зі шкіл розгорнуто штаб допомоги Червоного Хреста.

Наслідки обстрілів. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілів. Фото: поліція Києва

Наслідки обстрілів. Фото: поліція Києва

Нагадаємо, 25 березня у Києві внаслідок ворожого обстрілу зафіксували падіння уламків ракет в Печерському районі.

Згодом у військові адміністрації додали, що уламки збитих ракет пошкодили багатоповерховий будинок в Печерському районі. Крім того, падіння уламків зафіксовано у Солом’янському, Голосіївському та Дніпровському районах столиці.