Ракетна атака на Київ — у поліції показали наслідки обстрілів
Внаслідок російської атаки по Києву у понеділок, 25 березня, зафіксовано падіння уламків збитих ракет у Печерському, Солом'янському та Дарницькому районах столиці. Наразі відомо про чотирьох постраждалих.
Про це повідомила поліція Києва та ДСНС.
Наслідки обстрілів у Києві 25 березня
"Зафіксовано падіння уламків ворожих ракет у Печерському, Солом’янському та Дарницькому районах столиці. На місці працюють наряди поліції, медики та рятувальники ДСНС", — йдеться у повідомленні поліції.
Зазначається, що внаслідок атаки відомо наразі про чотирьох постраждалих: двоє осіб госпіталізували, ще у двох виявили гостру реакцію на стрес.
У ДСНС додали, що у будівлі однієї зі шкіл розгорнуто штаб допомоги Червоного Хреста.
Нагадаємо, 25 березня у Києві внаслідок ворожого обстрілу зафіксували падіння уламків ракет в Печерському районі.
Згодом у військові адміністрації додали, що уламки збитих ракет пошкодили багатоповерховий будинок в Печерському районі. Крім того, падіння уламків зафіксовано у Солом’янському, Голосіївському та Дніпровському районах столиці.
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