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Ракетная атака на Киев — в полиции показали последствия обстрелов

25 марта 2024 12:15
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Ракетная атака на Киев — в полиции показали последствия обстрелов
Последствия обстрелов. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В результате российской атаки по Киеву в понедельник, 25 марта, зафиксировано падение обломков сбитых ракет в Печерском, Соломенском и Дарницком районах столицы. Пока известно о четырех пострадавших.

Об этом сообщила полиция Киева и ГСЧС.

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Последствия обстрелов в Киеве 25 марта

"Зафиксировано падение обломков вражеских ракет в Печерском, Соломенском и Дарницком районах столицы. На месте работают наряды полиции, медики и спасатели ГСЧС", — говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что в результате атаки известно о четырех пострадавших: два человека госпитализировали, еще у двоих обнаружили острую реакцию на стресс.

В ГСЧС добавили, что в здании одной из школ развернут штаб помощи Красного Креста.

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Последствия обстрелов. Фото: ГСЧС
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Последствия обстрелов. Фото: полиция Киева
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Последствия обстрелов. Фото: полиция Киева

Напомним, 25 марта в Киеве в результате вражеских обстрелов зафиксировали падение обломков ракет в Печерском районе.

Впоследствии в военной администрации добавили, что обломки сбитых ракет повредили многоэтажное здание в Печерском районе. Кроме того, падение обломков зафиксировано в Соломенском, Голосеевском и Днепровском районах столицы.

Киев
война
Украина
обстрелы
оккупанты
ракеты
война в Украине

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