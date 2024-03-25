Ракетная атака на Киев — в полиции показали последствия обстрелов

Последствия обстрелов. Фото: Новини.LIVE

В результате российской атаки по Киеву в понедельник, 25 марта, зафиксировано падение обломков сбитых ракет в Печерском, Соломенском и Дарницком районах столицы. Пока известно о четырех пострадавших.

Об этом сообщила полиция Киева и ГСЧС.

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Последствия обстрелов в Киеве 25 марта

"Зафиксировано падение обломков вражеских ракет в Печерском, Соломенском и Дарницком районах столицы. На месте работают наряды полиции, медики и спасатели ГСЧС", — говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что в результате атаки известно о четырех пострадавших: два человека госпитализировали, еще у двоих обнаружили острую реакцию на стресс.

В ГСЧС добавили, что в здании одной из школ развернут штаб помощи Красного Креста.

Последствия обстрелов. Фото: ГСЧС

Последствия обстрелов. Фото: полиция Киева

Последствия обстрелов. Фото: полиция Киева

Напомним, 25 марта в Киеве в результате вражеских обстрелов зафиксировали падение обломков ракет в Печерском районе.

Впоследствии в военной администрации добавили, что обломки сбитых ракет повредили многоэтажное здание в Печерском районе. Кроме того, падение обломков зафиксировано в Соломенском, Голосеевском и Днепровском районах столицы.