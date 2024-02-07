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Ракетна атака на Київ — відомо про трьох загиблих

7 лютого 2024 10:57
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Ракетна атака на Київ — відомо про трьох загиблих
Постраждалі внаслідок ракетної атаки на Київ. Фото: КМВА
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Києві внаслідок ранкового ракетного удару РФ загинуло три людини. Ще 16 людей зазнали поранень.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації у вівторок, 7 лютого.

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"Оновлення інформації. Троє загиблих і 16-ть травмованих", — йдеться у повідомленні.

наслідки обстрілів у Києві
Скриншот допису з Telegram КМВА

Також в КМВА показали наслідки ракетного удару по Києву. На фото можна побачити евакуацію людей з будинку, надання першої медичної та психологічної допомоги. 

наслідки обстрілів у Києві
Рятувальники допомагають постраждалим у Києві. Фото: КМВА

Крім того, в житловому будинку рятувальники досі ліквідовують пожежу. 

наслідки обстрілів у Києві
Наслідки обстрілів у Києві. Фото: КМВА
наслідки обстрілів у Києві
Наслідки обстрілів у Києві. Фото: КМВА

Ракетний удар по Києву 7 лютого — що відомо

Сьогодні у столиці пролунали вибухи. Як стало відомо, спрацювала ППО на ворожі цілі, які летіли на Київ.

Своєю чергою в Голосіївському районі Києва через ворожу атаку сталася пожежа в багатоквартирному будинку.

Пізніше стало відомо, що внаслідок ракетного удару РФ кількість постраждалих збільшилась до 13 людей. Наразі на місці влучань працюють всі відповідні служби. 

Київ
смерть
люди
війна в Україні
Росія
ракетний удар

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