Ракетна атака на Київ — відомо про трьох загиблих

Постраждалі внаслідок ракетної атаки на Київ. Фото: КМВА

У Києві внаслідок ранкового ракетного удару РФ загинуло три людини. Ще 16 людей зазнали поранень.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації у вівторок, 7 лютого.

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"Оновлення інформації. Троє загиблих і 16-ть травмованих", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису з Telegram КМВА

Також в КМВА показали наслідки ракетного удару по Києву. На фото можна побачити евакуацію людей з будинку, надання першої медичної та психологічної допомоги.

Рятувальники допомагають постраждалим у Києві. Фото: КМВА

Крім того, в житловому будинку рятувальники досі ліквідовують пожежу.

Наслідки обстрілів у Києві. Фото: КМВА

Наслідки обстрілів у Києві. Фото: КМВА

Ракетний удар по Києву 7 лютого — що відомо

Сьогодні у столиці пролунали вибухи. Як стало відомо, спрацювала ППО на ворожі цілі, які летіли на Київ.

Своєю чергою в Голосіївському районі Києва через ворожу атаку сталася пожежа в багатоквартирному будинку.

Пізніше стало відомо, що внаслідок ракетного удару РФ кількість постраждалих збільшилась до 13 людей. Наразі на місці влучань працюють всі відповідні служби.