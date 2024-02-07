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У Києві збільшилась кількість постраждалих внаслідок ракетного удару

7 лютого 2024 09:49
оновлено: 10:09
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Києві збільшилась кількість постраждалих внаслідок ракетного удару
Пожежа у Києві внаслідок ракетного удару РФ. Фото: Нацполіція
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Через ракетний удар РФ у Києві кількість постраждалих збільшилась до 13 людей. Як відомо, Росія завдала ударів по столиці в середу, 7 лютого.

Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації в Telegram. 

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"Станом на цю хвилину відомо вже про 11-ох постраждалих від ракетного удару у Києві", — зазначили у відомстві. 

наслідки обстрілів у Києві
Скриншот допису з Telegram КМВА

Оновлено 10:02. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що кількість постраждалих через ракетний удар збільшилась до 13 людей, серед яких вагітна жінка. 10 з них було шпиталізовано. 

"Троє людей постраждали в Дніпровському районі. Двох із них госпіталізували, одному медики надали допомогу на місці", — додав міський голова. 

ракетний обстріл Києва
Скриншот допису з Telegram Віталія Кличка

Яка ситуація у Києві після ракетного обстрілу станом на зараз

В КМВА додали, що на місцях влучань працюють поліцейські, які допомагають ліквідовувати наслідки ракетної атаки. 

наслідки обстрілів у Києві
Наслідки обстрілів у Києві. Фото: Нацполіція

Відомо, що через терористичну атаку на Київ уламками пошкоджено багатоквартирний житловий будинок в Голосіївському районі міста. Крім того, уламки ракет впали в Деснянському та Дніпровському районах. Також там зафіксовано пошкодження автівок. 

наслідки обстрілів у Києві
Наслідки обстрілів у Києві. Фото: Нацполіція

Що відомо про атаку РФ 7 лютого

В Києві у середу, 7 лютого, пролунали потужні вибухи. Як виявилось, по ворожих цілях спрацювала ППО. 

Також через ранкові обстріли столиці в Дніпровському районі вимкнулось світло. Тому частина жителів залишились без електроенергії. 

Крім того, в Голосіївському районі столиці через ворожу атаку сталася пожежа в багатоквартирному будинку. Тоді повідомлялось лише про двох постраждалих. 

Київ
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Росія
ракетний удар

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