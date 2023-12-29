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Тіла загиблих киян досі знаходять під завалами — в КМВА назвали нову кількість жертв

29 грудня 2023 17:59
оновлено: 18:19
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Обстріл Києва 29 грудня - з-під завалів дістали ще два тіла
Обстріл Києва 29 грудня. Фото: МВС
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російські війська атакували Київ, рано вранці, 29 грудня. В результаті атаки є загиблі, проте до вечора стало відомо, що рятувальники дістали з-під завалів ще два тіла.

Про це повідомляє КМВА.

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Повідомляється, що рятувальники дістали із-під завалів ще два тіла. Таким чином, до вечора вже відомо про вісім загиблих у Києві. Ще 30 людей отримали поранення внаслідок атаки.

У КГВА зазначили, що пошуково-рятувальні роботи не припиняються.

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Обстріл Києва 29 грудня. Фото: скриншот

Оновлено 18:15: Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що з-під завалів дістали дев'ять тіл. Також рятувальники змогли врятувати вісім людей. При цьому голова КМДА зазначив, що продовжується пошук людей.

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Обстріл Києва 29 грудня. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні окупанти атакували Київ. Внаслідок ворожих обстрілів є поранені та загиблі. Постраждали громадські об'єкти.

Також ми писали, що сьогодні вранці російські загарбники атакували складське приміщення у Подільському районі Києва. Пожежні намагаються оперативно загасити пожежу, проте полум'я настільки велике, що це не вдається зробити швидко.

Додамо, у Києві зафіксовано локальне погіршення якості повітря . Мешканців столиці закликали обмежити перебування на вулиці у місцях задимлення.

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