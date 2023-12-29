Обстрел Киева 29 декабря - из-под завалов достали еще два тела

Обстрел Киева 29 декабря. Фото: МВД

Российские войска атаковали Киев, рано утром, 29 декабря. В результате атаки есть погибшие, впрочем, к вечеру стало известно, что спасатели достали из-под завалов еще два тела.

Об этом сообщает КГВА.

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Сообщается, что спасатели достали из-под завалов еще два тела. Таким образом, к вечеру уже известно о восьми погибших в Киеве. Еще 30 человек получили ранения в результате атаки.

В КГВА указали, что поисково-спасательные работы не прекращаются.

Обстрел Киева 29 декабря. Фото: скриншот



Обновлено 18:15: Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что, из-под завалов достали девять тел. Также спасатели смогли спасти восемь человек. При этом глава КГГА указал, что продолжается поиск людей.

Обстрел Киева 29 декабря. Фото: скри

Напомним, сегодня оккупанты атаковали Киев. В результате вражеских обстрелов есть раненые и погибшие. Пострадали гражданские объекты.

Также мы писали, что сегодня утром российские захватчики атаковали складское помещение в Подольском районе Киева. Пожарные пытаются оперативно потушить пожар, однако пламя настолько велико, что это не удается сделать быстро.

Добавим, в Киеве зафиксировано локальное ухудшение качества воздуха. Жителей столицы призвали ограничить пребывание на улице в местах задымления.