Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Ракетный удар по многоэтажке в Киеве — в сети показали момент попадания arrow

Ракетный удар по многоэтажке в Киеве — в сети показали момент попадания

2 января 2024 12:53
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Ракетный удар по многоэтажке в Киеве — в сети показали момент попадания
Поврежденная многоэтажка в Киеве. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские оккупанты атаковали Киев ракетами утром 2 января. В результате обстрела повреждена многоэтажка в Соломенском районе.

Кадры момента попадания ракеты показали в Telegram-каналах.

Читайте также:

Попадание ракеты в Соломенском районе 2 января

На видео видно, как российская ракета летит прямо в дом, после чего раздается мощный взрыв.

Как известно, в Соломенском районе Киева в результате российской ракетной атаки уже известно о 33 пострадавших, одна женщина погибла. Недалеко от разрушенного дома обустроен временный пункт обогрева, там люди получают необходимую помощь.

Корреспондент Новини.LIVE побывал на месте происшествия и рассказал все, что известно о ракетной атаке.

По словам мэра столицы Виталия Кличко, в результате утренней атаки пострадали здания в Подольском, Святошинском, Печерском, Оболонском, Деснянском районах. Повсюду работают экстренные службы.

Всего известно, что Силам ПВО удалось сбить 61 крылатую ракету и 10 "Кинжалов" над Киевом.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

20 декабря 2023

14:33 В России приняли решение о выходе из УЕФА — что известно

Актуальное по теме