Ракетный удар по многоэтажке в Киеве — в сети показали момент попадания

Поврежденная многоэтажка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Российские оккупанты атаковали Киев ракетами утром 2 января. В результате обстрела повреждена многоэтажка в Соломенском районе.

Кадры момента попадания ракеты показали в Telegram-каналах.

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Попадание ракеты в Соломенском районе 2 января

На видео видно, как российская ракета летит прямо в дом, после чего раздается мощный взрыв.

Как известно, в Соломенском районе Киева в результате российской ракетной атаки уже известно о 33 пострадавших, одна женщина погибла. Недалеко от разрушенного дома обустроен временный пункт обогрева, там люди получают необходимую помощь.

Корреспондент Новини.LIVE побывал на месте происшествия и рассказал все, что известно о ракетной атаке.

По словам мэра столицы Виталия Кличко, в результате утренней атаки пострадали здания в Подольском, Святошинском, Печерском, Оболонском, Деснянском районах. Повсюду работают экстренные службы.

Всего известно, что Силам ПВО удалось сбить 61 крылатую ракету и 10 "Кинжалов" над Киевом.