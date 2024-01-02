У Києві збільшилась кількість поранених внаслідок ракетної атаки РФ

Наслідки обстрілів у Києві. Фото: Новини.LIVE

У Соломʼянському районі Києва внаслідок російської ракетної атаки вже відомо про 33 постраждалих, одна жінка загинула. Недалеко від зруйнованого будинку облаштовано тимчасовий пункт обігріву, там люди отримують необхідну допомогу.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, перебуваючи особисто на місці події.

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За його словами, внаслідок атаки постраждали будівлі у Подільському, Святошинському, Печерському, Оболонському, Деснянському районах. Всюди працюють екстренні служби.

"Внаслідок атаки у житлових будинках деяких районів міста відсутня електроенергія та водопостачання. Комунальні служби зараз працюють над їх відновленням", — додав міський голова.

Скільки ракет та "шахедів" знищили українські захисники над столицею

Загалом Сили ППО знищили у просторі Києва та області 61 ракету, серед яких близько десяти були "Кинджалами". Крім того, в ніч проти 2 січня українські захисники ліквідували 13 "шахедів".

"Дякую нашим захисникам — силам ППО, за те, що знищили більшість ворожих цілей", — зазначив Кличко.

Що відомо про ракетний обстріл Києва

Сьогодні зранку в Києві було чутно вибухи. Українців попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.

Також ми писали, що внаслідок ранкової ракетної атаки уламки ворожої ракети впали на дах житлового будинку у Києві. Деякі райони міста також залишаються без світла.

Крім того, у Подільському районі столиці окупанти влучили в об'єкт цивільної інфраструктури.