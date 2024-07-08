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Ракетный удар по детской больнице "Охматдет" — сотни киевлян пришли разбирать завалы

8 июля 2024 15:34
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
В больнице "Охматдет" уже 16 пострадавших, - Кличко
Здание "Охматдета". Фото: Президент Владимир Зеленский в Telegram
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Количество пострадавших в результате российского ракетного удара 8 июля по детской больнице "Охматдет" в Киеве возросло до 16 человек, семеро из которых — дети. Также стало известно о двух погибших в больнице, оба — взрослые, в частности, один врач.

Об этом сообщает городской голова Киева Виталий Кличко.

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Жертвами российской ракетной атаки по детской больнице "Охматдет" стали по меньшей мере два человека. Подтверждена гибель двух взрослых, в том числе одного врача.

Сейчас известно о 16 пострадавших. Семеро из них — дети. 15 раненых были госпитализированы.

"Это ужас и геноцид!" — написал Кличко.

 

Уже более двухсот человек разбирают завалы, под которыми могут находиться дети и работники больницы, куда попал враг. Среди них более сотни спасателей. Помогают даже раненые врачи.

 

Напомним, утром 8 июля в нескольких районах Киева раздались взрывы. В результате ракетного удара зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах.

В частности, во время ракетной атаки российские захватчики попали в здание детской больницы "Охматдет". Пока известно о двух погибших.

Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал фотографии разрушенного корпуса детской больницы "Охматдет". Дети и персонал были эвакуированы из здания, идет разбор завалов.

Виталий Кличко Киев российские войска дети война в Украине Охматдет атака ранение ракетный удар больница

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