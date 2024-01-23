Ракетний удар по Києву 23 січня — Кличко розповів про постраждалих

Рятувальники ліквідують наслідки ракетного удару 23 січня. Фото: ДСНС України

Внаслідок ракетного удару по Києву вранці 23 січня є постраждалі, зокрема діти. Одна жінка перебуває у реанімації, але вона жива.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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Постраждалі після ракетного удару по Києву 23 січня

Кличко повідомив, що у Києві на цей час 18 постраждалих, 13 з них уже госпіталізовані. Зокрема, серед поранених є діти.

За словами мера, одному 13-річному хлопчику та чотирьом дорослим медики надали допомогу на місці. Одну жінку доправили до реанімації, зараз вона жива.

Руйнування після ракетного удару по Києву 23 січня

Кличко також повідомив, що у різних районах Києва відбулися пошкодження будівель. Серйозні інциденти торкнулися Солом'янського, Святошинського, Печерського та Дарницького районів.

У Святошинському районі впали уламки, які спричинили пошкодження балконів з першого по п'ятий поверх одного з житлових будинків, а також чотирьох квартир. В іншому місці був знайдений елемент ракети, який не вибухнув, що викликало евакуацію мешканців. У цьому ж районі сталася пожежа у двоповерховому нежитловому будинку, а за іншою адресою спалахнули автомобілі.

У Солом'янському районі в одному з багатоквартирних будинків вибухова хвиля винесла вікна, у кількох квартирах почалася пожежа. Також було пошкоджено двоповерхову нежитлову будівлю.

У Печерському районі після потрапляння до нежитлової будівлі виникла пожежа. У процесі ліквідації наслідків обстрілу було виявлено одного постраждалого.

У Дарницькому районі виявили кілька місць падіння уламків, включаючи дах дев'ятиповерхового житлового будинку та поряд із територією дитячого садка. В обох випадках не сталося займання.

Повідомлення Віталія Кличка. Фото: скриншот

Подробиці ракетного удару від КМВА

У КМВА повідомили, що Київ зазнав другої ракетної атаки з початку року, яка була здійснена з використанням різноманітного озброєння. Повітряна тривога у місті тривала близько двох з половиною годин. Спочатку противник випустив крилаті ракети типів Х-101, Х-555 і Х-55 з бомбардувальників Ту-95МС, що у районі Саратовської області Росії.

Ці ракети були запущені у дві хвилі, прямуючи у бік столиці України. У момент, коли ракети перебували у повітряному просторі над Києвом, противник також випустив наземні балістичні ракети по місту.

Майже двадцять повітряних цілей було знищено системами протиповітряної оборони Києва. Проте внаслідок цієї масованої атаки у місті сталися руйнування та є жертви.

У районі Святошин на базі одного з дошкільних закладів було організовано штаб і рятувальники займаються знешкодженням уламків ракети.

Повідомлення КМВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські війська здійснили ракетну атаку на Україну, зокрема на Київ, вранці 23 січня. Внаслідок обстрілів у Дарницькому районі уламки ворожої ракети впали на житловий будинок.

Кількість постраждалих внаслідок обстрілу столиці зросло до десяти людей.

Внаслідок ракетної атаки по Києву в місті є значні руйнування. Горять автомобілі, нежитлове приміщення, на місцях працюють усі екстрені служби.

Через ранкові обстріли 23 січня у Харкові горить газопровід. Також поранення отримали жінки та діти. Крім того, у місті внаслідок обстрілу сталася повна руйнація під'їзду багатоквартирного будинку. У деяких районах Харкова виникли проблеми з електрикою та водопостачанням.

Крім того, через ракетний удар по Павлограду Дніпропетровської області сьогодні вранці загинула одна людина. Крім того, є поранені.