Ракетный удар по Киеву 23 января — Кличко рассказал о пострадавших

Спасатели ликвидируют последствия ракетного удара 23 января. Фото: ГСЧС Украины

В результате ракетного удара по Киеву утром 23 января есть пострадавшие, в том числе дети. Одна женщина находится в реанимации, но она жива.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Пострадавшие после ракетного удара по Киеву 23 января

Кличко сообщил, что в Киеве на данный момент 18 пострадавших, 13 из них уже госпитализированы. В частности, среди раненых есть дети.

По словам мэра, одному 13-летнему мальчику и четырем взрослым медики оказали помощь на месте. Одну женщину доставили в реанимацию, сейчас она жива.

Разрушения после ракетного удара по Киеву 23 января

Кличко также сообщил, что в разных районах Киева произошли повреждения зданий. Серьезные инциденты затронули Соломенский, Святошинский, Печерский и Дарницкий районы.

В Святошинском районе упали обломки, которые привели к повреждениям балконов с первого по пятый этаж одного из жилых домов, а также четырех квартир. В другом месте был найден невзорвавшийся элемент ракеты, что вызвало эвакуацию жильцов. В этом же районе произошел пожар в двухэтажном нежилом здании, а по другому адресу загорелись автомобили.

В Соломенском районе в одном из многоквартирных домов взрывная волна вынесла окна, в нескольких квартирах начался пожар. Также было повреждено двухэтажное нежилое здание.

В Печерском районе после попадания в нежилое здание возник пожар. В процессе ликвидации последствий обстрела обнаружили одного пострадавшего.

В Дарницком районе обнаружили несколько мест падения обломков, включая крышу девятиэтажного жилого дома и рядом с территорией детского сада. В обоих случаях не произошло возгорания.

Сообщение Виталия Кличко. Фото: скриншот

Подробности ракетного удара от КГВА

В КГВА сообщили, что Киев подвергся второй ракетной атаке с начала года, которая была осуществлена с использованием разнообразного вооружения. Воздушная тревога в городе продолжалась около двух с половиной часов. Изначально противник выпустил крылатые ракеты типов Х-101, Х-555 и Х-55 с бомбардировщиков Ту-95МС, находящихся в районе Саратовской области России.

Эти ракеты были запущены в две волны, направляясь в сторону столицы Украины. В момент, когда ракеты находились в воздушном пространстве над Киевом, противник также выпустил наземные баллистические ракеты по городу.

Почти двадцать воздушных целей были уничтожены системами противовоздушной обороны Киева. Однако в результате этой массированной атаки в городе произошли разрушения и есть жертвы.

В районе Святошино на базе одного из дошкольных учреждений был организован штаб и спасатели занимаются обезвреживанием обломков ракеты.

Сообщение КГВА. Фото: скриншот

Напомним, российские войска совершили ракетную атаку на Украину, в частности на Киев, утром 23 января. В результате обстрелов в Дарницком районе обломки вражеской ракеты упали на жилой дом.

Число пострадавших в результате обстрела столицы возросло до десяти человек.

В результате ракетной атаки по Киеву в городе есть значительные разрушения. Горят автомобили, нежилое помещение, на местах работают все экстренные службы.

В результате утренних обстрелов 23 января в Харькове горит газопровод. Также ранения получили женщины и дети. Кроме того, в городе в результате обстрела произошло полное разрушение подъезда многоквартирного дома. В некоторых районах Харькова возникли проблемы с электричеством и водоснабжением.

Также в результате ракетного удара по Павлограду Днепропетровской области сегодня утром погиб один человек. Кроме того, есть раненые.