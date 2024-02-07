Ракетний удар по Києву — кількість поранених зросла до 40

Наслідки ракетного удару по Києву. Фото: ДСНС

Внаслідок ранкового ракетного удару по Києві кількість постраждалих зросла до 40 людей. Крім того, чотири людини загинули.

Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації у середу, 7 лютого.

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Згідно з оновленими даними КМВА, внаслідок ракетного удару в столиці загинуло чотири людини. Ще 40 осіб отримали поранення.

Скриншот допису КМВА

Ракетна атака на Київ 7 лютого

Зранку 7 лютого в Києві місцеві жителі прокинулись від вибухів. Росія завдавала ракетних ударів по районах міста.

Пізніше стало відомо, що через російський обстріл у Києві спалахнув багатоповерховий будинок в Голосіївському районі. Наразі рятувальники евакуйовують постраждалих, кількість яких постійно зростає.

Через російську атаку вранці 7 лютого частина споживачів Києва, Харкова та Миколаєва залишаються без світла. Електроенергія відсутня близько у 20 тисяч абонентів.

За словами Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, сили ППО знищили 44 повітряні ворожі цілі, серед яких 29 ракет та 15 дронів.

Згодом на ракетну атаку на Україну відреагував Президент України Володимир Зеленський. Він подякував усім, хто дбає про нашу державу, рятує та допомагає людям.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко розповів, що у бюджеті є гроші на відбудову пошкодженого будинку. За його словами, місто бере на себе всі витрати, які необхідно.