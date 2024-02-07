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Ракетный удар по Киеву — количество раненых выросло до 40

7 февраля 2024 14:59
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Ракетный удар по Киеву — количество раненых выросло до 40
Последствия ракетного удара по Киеву Фото: ГСЧС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В результате утреннего ракетного удара по Киеву количество пострадавших возросло до 40 человек. Кроме того, четыре человека погибли.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации в среду 7 февраля. 

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Согласно обновленным данным КМВА, в результате ракетного удара в столице погибли четыре человека. Еще 40 человек получили ранения.

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Скриншот сообщения КМВА

Ракетная атака на Киев 7 февраля

Утром 7 февраля в Киеве местные жители очнулись от взрывов. Россия наносила ракетные удары по районам города.

Позже стало известно, что из-за российских обстрелов в Киеве вспыхнул многоэтажный дом в Голосеевском районе. В настоящее время спасатели эвакуируют пострадавших, количество которых постоянно растет.

Из-за российской атаки утром 7 февраля часть потребителей Киева, Харькова и Николаева остаются без света. Электроэнергия отсутствует около 20 тысяч абонентов.

По словам Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, силы ПВО уничтожили 44 воздушных вражеских целей, среди которых 29 ракет и 15 дронов.

Впоследствии на ракетную атаку на Украину отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский. Он поблагодарил всех, кто заботится о нашем государстве, спасает и помогает людям.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в бюджете есть деньги на восстановление поврежденного дома. По его словам, город берет на себя все необходимые расходы.

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