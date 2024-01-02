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Утренняя атака РФ — последствия обстрела Киевской области

2 января 2024 17:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Утренняя атака РФ — последствия обстрела Киевской области
Последствия обстрела Киевской области. Фото: t.me/kyivoda
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В результате утренней атаки российских оккупантов в Вишневом Киевской области повреждено 11 многоэтажек. Более 700 жителям оказывается вся необходимая помощь.

Новини.LIVE побывали на месте обстрела и показали последствия.

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Журналисты увидели огромную воронку посреди двора из-за падения обломков. К тому же пострадали автомобили и вылетели окна из многоэтажек.

В КОВА рассказали, что на месте происшествия работают ГСЧС, медики и правоохранители. Людям предоставят временное жилье. Подготовлены места для расселения 1 тыс. человек. В Киевской области погибли два человека.

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Правоохранители и спасатели на месте происшествия. Фото: КОВА

В результате атаки РФ повреждено:

  • 16 частных домов;
  • 11 многоквартирных домов;
  • две школы;
  • складские помещения, церковь, ряд предприятий;
  • более 60 автомобилей;
  • помещение областного реабилитационного центра.
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Последствия обстрела Киевской области. Фото: t.me/kyivoda
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Пост КОВА. Фото: скриншот

Ликвидация последствий вражеской атаки

В ГСЧС сообщили, что в мобильном пункте обогрева в Вишневом люди могут согреться, выпить горячего чая, связаться с родными и близкими. На месте работают также психологи ГСЧС.

"Дополнительно проводится повторный осмотр помещений, где могли остаться пожилые люди, которые нуждаются в помощи. В одной из квартир находилась одинокая пожилая женщина, которой стало плохо. Спасатели транспортировали ее в скорую медицинскую помощь", — говорится в сообщении.

Напомним, из-за ракетной атаки на Киев погибли уже два человека. Еще 43 человека пострадали. Ликвидация последствий продолжается до сих пор.

Также мы писали, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на очередную атаку РФ на Киев. По его словам, российский диктатор Владимир Путин ужесточает террор против нашего государства.

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