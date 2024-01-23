Ранковий обстріл Києва — будинки депутатки та військового зазнали пошкоджень

Зруйнований внаслідок обстрілів будинок. Фото: ДСНС

Ворог обстріляв столицю України вранці 23 січня. Стало відомо, що пошкоджень зазнали будинки військового Масі Найєма та народної депутатки Вікторії Сюмар у Києві. У їхніх квартирах вилетіли вікна.

Про це повідомляє народна депутатка України Вікторія Сюмар.

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Як зазначає військовий Масі Найєм, у його квартирі ударною хвилею вибило вікна. Влучання сталося поруч з будинком.

"В моїй квартирі вилетіли шибки.

Там собака залишився, поки мене немає.

Це дуже дивний приліт поруч з домом. Бо такого ніколи не було, щоб прилітало туди", — зазначив Найєм.

Скриншот допису Найєма

Вікторія Сюмар поширила у мережі фото, на яких видно розбите скло та вибиті вікна. За її словами, велика частина квартир у її будинку залишилася без вікон. Також пошкоджень зазнали автівки місцевих жителів. Депутатка зазначила, що внаслідок "прильоту" поблизу будинку, де вона проживає, загиблих немає.

"Половина квартир без вікон. Частина автівок пошкоджена. Поліція і криміналісти працюють оперативно. Опитують щодо постраждалих і фіксують руйнування вже. Так, в Україні сьогодні явно зарано говорити про "безпечність" міст", — зауважила Сюмар.



Вибите внаслідок обстрілу вікно. Фото: Вікторія Сюмар

Скриншот допису Сюмар

Нагадаємо, кількість постраждалих внаслідок обстрілу Києва 23 січня зросла до 10 осіб.

Додамо, внаслідок ракетної атаки по Києву в місті є значні руйнування. Палають автівки, нежитлове приміщення, на місцях працюють усі екстрені служби. У Дарницькому районі уламки ворожої ракети впали на житловий будинок.