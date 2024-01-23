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Ранковий обстріл Києва — будинки депутатки та військового зазнали пошкоджень

23 січня 2024 09:23
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Ранковий обстріл Києва — будинки депутатки та військового зазнали пошкоджень
Зруйнований внаслідок обстрілів будинок. Фото: ДСНС
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Ворог обстріляв столицю України вранці 23 січня. Стало відомо, що пошкоджень зазнали будинки військового Масі Найєма та народної депутатки Вікторії Сюмар у Києві. У їхніх квартирах вилетіли вікна.

Про це повідомляє народна депутатка України Вікторія Сюмар.

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Як зазначає військовий Масі Найєм, у його квартирі ударною хвилею вибило вікна. Влучання сталося поруч з будинком.

"В моїй квартирі вилетіли шибки. 
Там собака залишився, поки мене немає. 
Це дуже дивний приліт поруч з домом. Бо такого ніколи не було, щоб прилітало туди", — зазначив Найєм.

Скриншот допису Найєма
Скриншот допису Найєма

Вікторія Сюмар поширила у мережі фото, на яких видно розбите скло та вибиті вікна. За її словами, велика частина квартир у її будинку залишилася без вікон. Також пошкоджень зазнали автівки місцевих жителів. Депутатка зазначила, що внаслідок "прильоту" поблизу будинку, де вона проживає, загиблих немає. 

"Половина квартир без вікон. Частина автівок пошкоджена. Поліція і криміналісти працюють оперативно. Опитують щодо постраждалих і фіксують руйнування вже. Так, в Україні сьогодні явно зарано говорити про "безпечність" міст", — зауважила Сюмар.
 

Вибите вікно внаслідок обстрілу
Вибите внаслідок обстрілу вікно. Фото: Вікторія Сюмар
Скриншот допису Сюмар
Скриншот допису Сюмар

Нагадаємо, кількість постраждалих внаслідок обстрілу Києва 23 січня зросла до 10 осіб. 

Додамо, внаслідок ракетної атаки по Києву в місті є значні руйнування. Палають автівки, нежитлове приміщення, на місцях працюють усі екстрені служби. У Дарницькому районі уламки ворожої ракети впали на житловий будинок.

Київ
війна
росіяни
Україна
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