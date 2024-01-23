Утренний обстрел Киева — дома депутата и военного получили повреждения

Разрушенный дом в результате обстрелов. Фото: ГСЧС

Враг обстрелял столицу Украины утром 23 января. Стало известно, что повреждения получили дома военного Маси Найема и народного депутата Виктории Сюмар в Киеве. В их квартирах вылетели окна.

Об этом сообщает народный депутат Украины Виктория Сюмар.

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Как указывает военный Маси Найем, в его квартире ударной волной выбило окна. Попадание произошло рядом с домом.

"В моей квартире вылетели стекла.

Там собака осталась, пока меня нет.

Это очень странный прилет рядом с домом. Потому что такого никогда не было, чтобы прилетало туда", — отметил Найем.

Скриншот поста Найема

Виктория Сюмар распространила в сети фото, на которых видны разбитые стекла и выбитые окна. По ее словам, большая часть квартир в доме осталась без окон. Также повреждения получили авто местных жителей. Депутат указала, что в результате "прилета" вблизи дома, где она проживает, погибших нет.

"Половина квартир без окон. Часть автомобилей повреждена. Полиция и криминалисты работают оперативно. Опрашивают по поводу пострадавших и фиксируют разрушение уже. Да, в Украине сегодня явно рано говорить о "безопасности" городов", — отметила Сюмар.

Выбито окно в результате обстрела. Фото: Виктория Сюмар

Скриншот поста Сюмар

Напомним, количество пострадавших в результате обстрела Киева 23 января возросло до 10 человек.

Добавим, в результате ракетной атаки по Киеву в городе есть значительные разрушения. Горят автомобили, нежилое помещение, на местах работают все экстренные службы. В Дарницком районе обломки вражеской ракеты упали на жилой дом.