Утренний обстрел Киева — дома депутата и военного получили повреждения
Враг обстрелял столицу Украины утром 23 января. Стало известно, что повреждения получили дома военного Маси Найема и народного депутата Виктории Сюмар в Киеве. В их квартирах вылетели окна.
Об этом сообщает народный депутат Украины Виктория Сюмар.
Поврежденные дома военного и депутата в Киеве
Как указывает военный Маси Найем, в его квартире ударной волной выбило окна. Попадание произошло рядом с домом.
"В моей квартире вылетели стекла.
Там собака осталась, пока меня нет.
Это очень странный прилет рядом с домом. Потому что такого никогда не было, чтобы прилетало туда", — отметил Найем.
Виктория Сюмар распространила в сети фото, на которых видны разбитые стекла и выбитые окна. По ее словам, большая часть квартир в доме осталась без окон. Также повреждения получили авто местных жителей. Депутат указала, что в результате "прилета" вблизи дома, где она проживает, погибших нет.
"Половина квартир без окон. Часть автомобилей повреждена. Полиция и криминалисты работают оперативно. Опрашивают по поводу пострадавших и фиксируют разрушение уже. Да, в Украине сегодня явно рано говорить о "безопасности" городов", — отметила Сюмар.
Напомним, количество пострадавших в результате обстрела Киева 23 января возросло до 10 человек.
Добавим, в результате ракетной атаки по Киеву в городе есть значительные разрушения. Горят автомобили, нежилое помещение, на местах работают все экстренные службы. В Дарницком районе обломки вражеской ракеты упали на жилой дом.
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