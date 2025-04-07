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Спикер КГВА отреагировал на возможную отставку Бондаренко

7 апреля 2025 19:15
Аркадий Пастула - Редактор
В КГВА отреагировали на возможную отставку Бондаренко из-за коррупционного скандала
Спикер Киевской городской военной администрации Евгений Иевлев. Фото: instagram.com/evgen_ievlev
Аркадий Пастула - Редактор

Спикер Киевской городской военной администрации Евгений Иевлев отреагировал на возможную отставку секретаря Киевского городского совета Владимира Бондаренко. Он фигурирует в коррупционной схеме по хищению столичной земли.

Об этом Евгений Иевлев сообщил в эфире День.LIVE в понедельник, 7 апреля.

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Иевлев отметил, что Киев должен показать готовность бороться с коррупцией. По его словам, прозрачность и поддержка военных и семей погибших — это основные приоритеты для столицы во время войны.

"Любые коррупционные проявления требуют действий от правоохранительной деятельности, от городской власти, и нельзя допустить, чтобы решения в Киеве принимали люди, которые стали фигурантами этих коррупционных скандалов", — добавил представитель КГВА.

Напомним, депутат Киевсовета Андрей Витренко призвал поддержать отставку Бондаренко. Голосование состоится 8 апреля.

Ранее источники Новини.LIVE в Киевском горсовете сообщили, что мэр Виталий Кличко запретил депутатам от фракции "Удар" участвовать в голосовании.

Киев коррупция Владимир Бондаренко увольнение голосование отставка
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