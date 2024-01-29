Рейтинг найдорожчих міст світу — яке місце у Києва

Місто Київ. Фото: Новини.LIVE

Опубліковано рейтинг найдорожчих для життя міст світу. Першими опинилися ті, які розташовані у Сполучених Штатах Америки та Швейцарії. У рейтингу також є столиця України — Київ.

Про це повідомляє Numbeo.

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Рейтинг найдорожчих міст світу

Найдорожче місто світу розташоване посеред Атлантичного океану. Йдеться про Гамільтон, адміністративний центр Бермудських островів. Постійне населення налічує близько тисячі жителів. Там зареєстровано велику кількість страхових компаній і банків.

Загалом у рейтингу опинилося 362 міста, на перших місцях:

Гамільтон, Бермудські острови;

Цюріх, Швейцарія;

Базель, Швейцарія;

Лозанна, Швейцарія;

Сан-Хосе, США;

Женева, Швейцарія;

Сан-Франциско, США;

Берн, Швейцарія;

Вашингтон, США;

Нью-Йорк, США.

Українська столиця посіла 300-те місце. Вартість життя в Києві можна порівняти з містами Марокко та Колумбії.

Рейтинг найдорожчих міст світу. Фото: Numbeo

У 2017 році столиця України була на 459-му місці, у 2018 році — на 521-му, у 2019 році — на 86-му, а торік — на 471-му місці.

Серед інших українських міст в рейтингу є:

Одеса — 324 місце;

Харків — 327;

Дніпро — 328;

Львів — 331.

Найнижча вартість життя у містах Індії та Пакистану.

Нагадаємо, у Київській міській державній адміністрації не хочуть встановлювати відреставровані активістами двері найстарішої аптеки столиці. Міська влада вважає, що такі двері мають перебувати у музеї, а не в комунальній споруді.

Також ми писали, що головний інженер метрополітену Києва Віктор Вигівський назвав попередню причину аварії між станціями "Либідська" та "Деміївська". За його словами, це неякісні проєктні та будівельні рішення.