Рейтинг найдорожчих міст світу — яке місце у Києва
Опубліковано рейтинг найдорожчих для життя міст світу. Першими опинилися ті, які розташовані у Сполучених Штатах Америки та Швейцарії. У рейтингу також є столиця України — Київ.
Про це повідомляє Numbeo.
Рейтинг найдорожчих міст світу
Найдорожче місто світу розташоване посеред Атлантичного океану. Йдеться про Гамільтон, адміністративний центр Бермудських островів. Постійне населення налічує близько тисячі жителів. Там зареєстровано велику кількість страхових компаній і банків.
Загалом у рейтингу опинилося 362 міста, на перших місцях:
- Гамільтон, Бермудські острови;
- Цюріх, Швейцарія;
- Базель, Швейцарія;
- Лозанна, Швейцарія;
- Сан-Хосе, США;
- Женева, Швейцарія;
- Сан-Франциско, США;
- Берн, Швейцарія;
- Вашингтон, США;
- Нью-Йорк, США.
Українська столиця посіла 300-те місце. Вартість життя в Києві можна порівняти з містами Марокко та Колумбії.
У 2017 році столиця України була на 459-му місці, у 2018 році — на 521-му, у 2019 році — на 86-му, а торік — на 471-му місці.
Серед інших українських міст в рейтингу є:
- Одеса — 324 місце;
- Харків — 327;
- Дніпро — 328;
- Львів — 331.
Найнижча вартість життя у містах Індії та Пакистану.
Нагадаємо, у Київській міській державній адміністрації не хочуть встановлювати відреставровані активістами двері найстарішої аптеки столиці. Міська влада вважає, що такі двері мають перебувати у музеї, а не в комунальній споруді.
Також ми писали, що головний інженер метрополітену Києва Віктор Вигівський назвав попередню причину аварії між станціями "Либідська" та "Деміївська". За його словами, це неякісні проєктні та будівельні рішення.
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