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Рейтинг найдорожчих міст світу — яке місце у Києва

29 січня 2024 08:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Рейтинг найдорожчих міст світу — яке місце у Києва
Місто Київ. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Опубліковано рейтинг найдорожчих для життя міст світу. Першими опинилися ті, які розташовані у Сполучених Штатах Америки та Швейцарії. У рейтингу також є столиця України — Київ.

Про це повідомляє Numbeo.

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Рейтинг найдорожчих міст світу

Найдорожче місто світу розташоване посеред Атлантичного океану. Йдеться про Гамільтон, адміністративний центр Бермудських островів. Постійне населення налічує близько тисячі жителів. Там зареєстровано велику кількість страхових компаній і банків.

Загалом у рейтингу опинилося 362 міста, на перших місцях:

  • Гамільтон, Бермудські острови;
  • Цюріх, Швейцарія;
  • Базель, Швейцарія;
  • Лозанна, Швейцарія;
  • Сан-Хосе, США;
  • Женева, Швейцарія;
  • Сан-Франциско, США;
  • Берн, Швейцарія;
  • Вашингтон, США;
  • Нью-Йорк, США.

Українська столиця посіла 300-те місце. Вартість життя в Києві можна порівняти з містами Марокко та Колумбії. 

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Рейтинг найдорожчих міст світу. Фото: Numbeo

У 2017 році столиця України була на 459-му місці, у 2018 році — на 521-му, у 2019 році — на 86-му, а торік — на 471-му місці.

Серед інших українських міст в рейтингу є: 

  • Одеса — 324 місце;
  • Харків — 327;
  • Дніпро — 328;
  • Львів — 331.

Найнижча вартість життя у містах Індії та Пакистану.

Нагадаємо, у Київській міській державній адміністрації не хочуть встановлювати відреставровані активістами двері найстарішої аптеки столиці. Міська влада вважає, що такі двері мають перебувати у музеї, а не в комунальній споруді.

Також ми писали, що головний інженер метрополітену Києва Віктор Вигівський назвав попередню причину аварії між станціями "Либідська" та "Деміївська". За його словами, це неякісні проєктні та будівельні рішення.

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