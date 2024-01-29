Рейтинг самых дорогих городов мира — какое место у Киева
Опубликован рейтинг самых дорогих для жизни городов мира. Первыми оказались те, что расположены в Соединенных Штатах Америки и Швейцарии. В рейтинге также есть столица Украины — Киев.
Об этом сообщает Numbeo.
Рейтинг самых дорогих городов мира
Самый дорогой город мира расположен посреди Атлантического океана. Речь идет о Гамильтоне, административном центре Бермудских островов. Постоянное население насчитывает около тысячи жителей. Там зарегистрировано большое количество страховых компаний и банков.
Всего в рейтинге оказались 362 города, на первых местах:
- Гамильтон, Бермудские острова;
- Цюрих, Швейцария;
- Базель, Швейцария;
- Лозанна, Швейцария;
- Сан-Хосе, США;
- Женева, Швейцария;
- Сан-Франциско, США;
- Берн, Швейцария;
- Вашингтон, США;
- Нью-Йорк, США.
Украинская столица заняла 300-е место. Стоимость жизни в Киеве можно сравнить с городами Марокко и Колумбии.
В 2017 году столица Украины была на 459-м месте, в 2018 году — на 521-м, в 2019 году — на 86-м, а в прошлом году — на 471-м месте.
Среди других украинских городов в рейтинге есть:
- Одесса — 324-е место;
- Харьков — 327-е;
- Днепр — 328-е;
- Львов — 331-е.
Самая низкая стоимость жизни в городах Индии и Пакистана.
Напомним, в Киевской городской государственной администрации не хотят устанавливать отреставрированные активистами двери старейшей аптеки столицы. Городские власти считают, что такая дверь должна находиться в музее, а не в коммунальном здании.
Также мы писали, что главный инженер метрополитена Киева Виктор Выговский назвал предварительную причину аварии между станциями "Лыбидская" и "Демиевская". По его словам, это некачественные проектные и строительные решения.
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