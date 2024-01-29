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Рейтинг самых дорогих городов мира — какое место у Киева

29 января 2024 08:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Рейтинг самых дорогих городов мира — какое место у Киева
Город Киев. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Опубликован рейтинг самых дорогих для жизни городов мира. Первыми оказались те, что расположены в Соединенных Штатах Америки и Швейцарии. В рейтинге также есть столица Украины — Киев.

Об этом сообщает Numbeo.

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Рейтинг самых дорогих городов мира

Самый дорогой город мира расположен посреди Атлантического океана. Речь идет о Гамильтоне, административном центре Бермудских островов. Постоянное население насчитывает около тысячи жителей. Там зарегистрировано большое количество страховых компаний и банков.

Всего в рейтинге оказались 362 города, на первых местах:

  • Гамильтон, Бермудские острова;
  • Цюрих, Швейцария;
  • Базель, Швейцария;
  • Лозанна, Швейцария;
  • Сан-Хосе, США;
  • Женева, Швейцария;
  • Сан-Франциско, США;
  • Берн, Швейцария;
  • Вашингтон, США;
  • Нью-Йорк, США.

Украинская столица заняла 300-е место. Стоимость жизни в Киеве можно сравнить с городами Марокко и Колумбии.

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Рейтинг самых дорогих городов мира. Фото: Numbeo

В 2017 году столица Украины была на 459-м месте, в 2018 году — на 521-м, в 2019 году — на 86-м, а в прошлом году — на 471-м месте.

Среди других украинских городов в рейтинге есть:

  • Одесса — 324-е место;
  • Харьков — 327-е;
  • Днепр — 328-е;
  • Львов — 331-е.

Самая низкая стоимость жизни в городах Индии и Пакистана.

Напомним, в Киевской городской государственной администрации не хотят устанавливать отреставрированные активистами двери старейшей аптеки столицы. Городские власти считают, что такая дверь должна находиться в музее, а не в коммунальном здании.

Также мы писали, что главный инженер метрополитена Киева Виктор Выговский назвал предварительную причину аварии между станциями "Лыбидская" и "Демиевская". По его словам, это некачественные проектные и строительные решения.

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