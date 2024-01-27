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У Кличка блокують встановлення відреставрованих активістами дверей у найстарішій аптеці столиці

27 січня 2024 17:32
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Кличка блокують встановлення відреставрованих активістами дверей у найстарішій аптеці столиці
Вхід до найстарішої аптеки Києва. Фото: Ти Київ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Київській міській державній адміністрації не хочуть встановлювати відреставровані активістами двері найстарішої аптеки столиці. Міська влада вважає, що такі двері мають перебувати у музеї, а не в комунальній споруді.

Про це повідомив активіст Дмитро Перов.

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Аптека розташована в історичному будинку XIX століття на вулиці Богдана Хмельницького у Києві. У приміщенні кілька місяців почався ремонт. Завдяки активістам вхідні двері відреставрували за оригінальними кресленнями, задля відновлення їх автентичного вигляду.

Тим не менш, повернення дверей на місце не схвалює директорка департаменту економіки та інвестицій КМДА. За її словами, їм місце в музеї, а не в комунальній аптеці.

двері
Двері до найстарішої аптеки Києва: Фото: Facebook Дмитра Перова
активісти
Активісти біля входу до дверей аптеки. Фото: Facebook Дмитра Перова
старовинні двері
Двері для старовинної аптеки Києва. Фото: Facebook Дмитра Перова

Раніше ми повідомляли, що будівельні роботи біля аварійної ділянки метрополітену між станціями "Либідська" й "Деміївська" можуть припинити. Відповідний намір ініціює Тимчасова контрольна комісія Київської міськради.

Нагадуємо, що у Головному управлінні поліції Києва проведуть службове розслідування. Підставою для цього стало виявлення необґрунтованих активів у начальника Олександра Дибова.

Віталій Кличко
Київ
конфлікт
реставрація
активісти

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