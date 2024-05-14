Хищение средств на реконструкции музея Киевская крепость — подрядчик получил подозрение

Музей "Киевская крепость". Фото: Киевская городская прокуратура

Прокуратура столицы предъявила обвинение руководителю частной фирмы в масштабном хищении государственных средств. Согласно информации от правоохранительных органов, во время реконструкции музея "Киевская крепость" было растрачено около 900 миллионов гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram вторник, 14 мая.

Читайте также:

Разворовывание средств при реконструкции музея

Под руководством Подольской окружной прокуратуры Киева директору одного из частных обществ было сообщено о подозрении в присвоении государственных финансов в значительных размерах.

Как стало известно, что в течение 2020-2021 годов директор этого общества подписала соглашения с НИАМ "Киевская крепость" на выполнение работ по укреплению Башни №4, которая считается объектом национального архитектурного и градостроительного наследия.

В рамках реставрации была произведена замена крыши башни, на что было выделено 1,4 миллиона гривен на кровельные материалы.

В ходе расследования были проведены химические, строительно-технические, товароведческие и экономические экспертизы, которые обнаружили, что стоимость этих материалов была завышена на сумму около 900 тысяч гривен.

Пост Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, правоохранители Службы безопасности Украины и полиции Киева задержали в столице чиновника Укрзализныци. Известно, что за деньги он обещал предпринимателю беспрепятственную передачу земли в аренду.

Ранее в Киеве СБУ задержала дельцов, предлагавших полковнику Службы безопасности 1 млн долларов взятки. Злоумышленникам грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.