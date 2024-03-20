Ремонт метро у Києві — Кличко оглянув майданчик біля "Деміївської"

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Мер Києва Віталій Кличко оглянув майданчик біля станції метро "Деміївська". Наразі там тривають роботи з розробки ґрунту в котловані.

Про це Віталій Кличко повідомив у Telegram у середу, 20 березня.

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Кличко розповів, що на майданчику в три зміни працюють 60 робітників та понад десять одиниць техніки. За його словами, за два тижні можна буде побачити верхню частину тунелю і те, чи були дотримані технології його будівництва. Тоді фахівці зможуть робити висновки щодо причини виникнення загрози аварійної ситуації в тунелі на "Деміївській".

Ремонт метро Києва. Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Мер Києва Віталій Кличко на майданчику біля станції метро "Деміївська". Фото: t.me/vitaliy_klitschko

"У самому тунелі теж тривають необхідні роботи — і з його укріплення, і з подальшого ремонту. За оцінкою підрядної організації, на сьогодні виконано близько 40% загального обсягу робіт", — розповів Кличко.

Мер Києва Віталій Кличко на майданчику біля станції метро "Деміївська". Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Він наголосив, що влада Києва робить все можливе, щоб у кінці літа повністю відновити рух між станціями "Деміївська" і "Либідська".

Допис Кличка. Фото: скриншот

Нагадаємо, київський метрополітен під керівництвом Віктора Брагінського доручив підряд на капітальний ремонт "червоної гілки" вартістю 1,5 млрд грн компанії, оформленій на родичку бізнес-партнера Брагінського. Жінка викладає класичну хореографію в академії танцю.

Також у Києві підтопило ще одну станцію метро. На цей раз очевидці помітили, що на станції метро "Видубичі" зі стелі тече вода.