Ремонт метро в Киеве — Кличко осмотрел площадку возле "Демеевской"

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел площадку у станции метро "Демеевская". Сейчас там ведутся работы по разработке грунта в котловане.

Об этом Виталий Кличко сообщил в Telegram в среду, 20 марта.

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Кличко рассказал, что на площадке в три смены работают 60 рабочих и более десяти единиц техники. По его словам, через две недели можно будет увидеть верхнюю часть тоннеля и то, были ли соблюдены технологии его строительства. Тогда специалисты смогут делать выводы о причинах возникновения угрозы аварийной ситуации в тоннеле на "Демеевской".

Ремонт метро Киева. Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Мэр Киева Виталий Кличко на площадке возле станции метро "Демеевская". Фото: t.me/vitaliy_klitschko

"В самом тоннеле тоже продолжаются необходимые работы — и по его укреплению, и по дальнейшему ремонту. По оценке подрядной организации, на сегодня выполнено около 40% общего объема работ", — рассказал Кличко.

Мэр Киева Виталий Кличко на площадке возле станции метро "Демеевская". Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Он отметил, что власти Киева делают все возможное, чтобы в конце лета полностью возобновить движение между станциями "Демеевская" и "Лыбидская".

Пост Кличко. Фото: скриншот

Напомним, киевский метрополитен под руководством Виктора Брагинского поручил подряд на капитальный ремонт "красной ветки" стоимостью 1,5 млрд грн компании, оформленной на родственницу бизнес-партнера Брагинского. Женщина преподает классическую хореографию в академии танца.

Также в Киеве подтопило еще одну станцию метро. В этот раз очевидцы заметили, что на станции метро "Выдубичи" с потолка течет вода.