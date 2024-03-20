Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Ремонт метро в Киеве — Кличко осмотрел площадку возле "Демеевской" arrow

Ремонт метро в Киеве — Кличко осмотрел площадку возле "Демеевской"

20 марта 2024 18:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Ремонт метро в Киеве — Кличко осмотрел площадку возле "Демеевской"
Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: t.me/vitaliy_klitschko
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел площадку у станции метро "Демеевская". Сейчас там ведутся работы по разработке грунта в котловане.

Об этом Виталий Кличко сообщил в Telegram в среду, 20 марта.

Читайте также:

Ремонт метро в Киеве

Кличко рассказал, что на площадке в три смены работают 60 рабочих и более десяти единиц техники. По его словам, через две недели можно будет увидеть верхнюю часть тоннеля и то, были ли соблюдены технологии его строительства. Тогда специалисты смогут делать выводы о причинах возникновения угрозы аварийной ситуации в тоннеле на "Демеевской".

null
Ремонт метро Киева. Фото: t.me/vitaliy_klitschko
null
Мэр Киева Виталий Кличко на площадке возле станции метро "Демеевская". Фото: t.me/vitaliy_klitschko

"В самом тоннеле тоже продолжаются необходимые работы — и по его укреплению, и по дальнейшему ремонту. По оценке подрядной организации, на сегодня выполнено около 40% общего объема работ", — рассказал Кличко.

null
Мэр Киева Виталий Кличко на площадке возле станции метро "Демеевская". Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Он отметил, что власти Киева делают все возможное, чтобы в конце лета полностью возобновить движение между станциями "Демеевская" и "Лыбидская".

null
Пост Кличко. Фото: скриншот

Напомним, киевский метрополитен под руководством Виктора Брагинского поручил подряд на капитальный ремонт "красной ветки" стоимостью 1,5 млрд грн компании, оформленной на родственницу бизнес-партнера Брагинского. Женщина преподает классическую хореографию в академии танца.

Также в Киеве подтопило еще одну станцию метро. В этот раз очевидцы заметили, что на станции метро "Выдубичи" с потолка течет вода.

Виталий Кличко
Киев
ремонт
метро

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство