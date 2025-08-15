Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Ремонт моста через Десенку — что изменится для водителей

Ремонт моста через Десенку — что изменится для водителей

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 08:53
Мост через Десенку в Киеве — изменения в движении из-за ремонта
Мост через Десенку. Фото: Вечерний Киев

В Киеве с 14 августа на мосту через реку Десенку начинает действовать реверсное движение в связи с ремонтными работами. Изменения внедряются в сотрудничестве с патрульной полицией и предусматривают различное распределение полос в зависимости от времени суток.

Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Реклама
Читайте также:

Как будет работать реверсное движение на мосту через Десенку

С 14 августа мост через реку Десенка в Киеве вводит реверсное движение в экспериментальном режиме. В КГГА объяснили, что это связано с ремонтными работами, которые значительно замедляют движение транспорта.

"Утром будут работать три полосы с левого на правый берег и одна в обратном направлении. Ориентировочно с 14:00 — три полосы к левому берегу и одна — к правому. В выходные дни распределение будет равным: по две полосы в каждом направлении", — отметили в ведомстве.

По словам представителей Департамента, в первые дни за соблюдением нового режима движения будут следить экипажи патрульной полиции. Водителей призывают внимательно следить за дорожными знаками, соблюдать правила дорожного движения и планировать свои поездки с учетом изменений.

Напомним, что Хозяйственный суд Киева признал ЧАО "Отель "Салют" банкротом из-за долгов, достигающих 5,4 млрд грн. Здание известного столичного отеля планируют выставить на аукцион для продажи.

Ранее мы также информировали, что 14 августа, в Киеве состоялось судебное заседание по делу об убийстве подростка на фуникулере. Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко лично прибыл в суд, где представляет государственное обвинение против сотрудника Управления государственной охраны (УГО), которому инкриминируют это преступление.

Киев мост ремонт транспорт КГГА
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации