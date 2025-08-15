Мост через Десенку в Киеве — изменения в движении из-за ремонта

Мост через Десенку. Фото: Вечерний Киев

В Киеве с 14 августа на мосту через реку Десенку начинает действовать реверсное движение в связи с ремонтными работами. Изменения внедряются в сотрудничестве с патрульной полицией и предусматривают различное распределение полос в зависимости от времени суток.

Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Как будет работать реверсное движение на мосту через Десенку

С 14 августа мост через реку Десенка в Киеве вводит реверсное движение в экспериментальном режиме. В КГГА объяснили, что это связано с ремонтными работами, которые значительно замедляют движение транспорта.

"Утром будут работать три полосы с левого на правый берег и одна в обратном направлении. Ориентировочно с 14:00 — три полосы к левому берегу и одна — к правому. В выходные дни распределение будет равным: по две полосы в каждом направлении", — отметили в ведомстве.

По словам представителей Департамента, в первые дни за соблюдением нового режима движения будут следить экипажи патрульной полиции. Водителей призывают внимательно следить за дорожными знаками, соблюдать правила дорожного движения и планировать свои поездки с учетом изменений.

