В Киеве отремонтируют Парковый мост за более чем 25 млн грн

Пешеходный мост. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

КП "Киевавтодормост" объявило о планах капитального ремонта Паркового пешеходного моста, соединяющего центр Киева с Трухановым островом. Ожидаемая стоимость работ составляет 25 миллионов 517 тысяч гривен, а завершить ремонт планируют до конца 2026 года.

Об этом стало известно из тендера, который появился на ProZorro.

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Аукцион по выбору подрядчика запланирован на 7 июля. В рамках проекта предусмотрено обновление мостового полотна, а также восстановление покрытия, вероятные работы по гидроизоляции и другие технические мероприятия для обеспечения безопасности и долговечности конструкции.

Тендер. Фото: скриншот

Парковый пешеходный мост является одним из символов города, популярным среди киевлян и туристов маршрутом к зеленым зонам на Трухановом острове.

Согласно тендерной документации, ремонт должны завершить до 31 декабря 2026 года.

Напомним, история строительства Пешеходного моста в Киеве очень интересная — его решили строить едва ли на спор за ящик шампанского. Читайте, как это произошло.

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