Прокуратура судиться за 18 млн грн, витрачених на реконструкцію музею

Подільська окружна прокуратура Києва через суд вимагає стягнути понад 18 мільйонів гривень, сплачених за реконструкцію водопровідної мережі на території Національного музею історії України у Другій світовій війні. Розслідування встановило, що під час тендеру було вчинено антиконкурентні узгоджені дії, які спотворили його результати. Справу вже прийняв до розгляду Господарський суд міста Києва.

Прокуратура вимагає визнати договір недійсним

Подільська окружна прокуратура Києва подала до Господарського суду міста позов про визнання недійсним договору на проведення реконструкції водопровідної мережі на території Національного музею історії України у Другій світовій війні. Йдеться про роботи у Печерському районі столиці, за які підрядник отримав понад 18 мільйонів гривень з місцевого бюджету.

За інформацією прокуратури, підставою для позову стало рішення Антимонопольного комітету України від 19 грудня 2024 року, яке підтвердило змову трьох товариств під час проведення відкритих торгів.

"Такі дії створили лише видимість змагальності між учасниками тендеру та позбавили процедуру закупівлі ознак добросовісної конкуренції. Як наслідок переможцем торгів було визначено одне з цих товариств, яке згодом отримало понад 18 млн гривень коштів місцевого бюджету", — наголосили у пресслужбі прокуратури.

Прокуратура вважає, що договір укладено з порушенням інтересів держави та суспільства. У позові вимагають визнати його недійсним, повернути сплачені кошти іншій стороні та стягнути їх у дохід держави. Господарський суд Києва вже відкрив провадження у справі.

