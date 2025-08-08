Відео
Україна
Реновація в музеї Другої світової — з підрядника вимагають 18 млн

Реновація в музеї Другої світової — з підрядника вимагають 18 млн

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 18:12
Прокуратура судиться за 18 млн грн, витрачених на реконструкцію музею
Національний музей історії України. Фото: пресслужба Київської міської прокуратури

Подільська окружна прокуратура Києва через суд вимагає стягнути понад 18 мільйонів гривень, сплачених за реконструкцію водопровідної мережі на території Національного музею історії України у Другій світовій війні. Розслідування встановило, що під час тендеру було вчинено антиконкурентні узгоджені дії, які спотворили його результати. Справу вже прийняв до розгляду Господарський суд міста Києва.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Читайте також:
Реновація в музеї Другої світової — з підрядника вимагають 18 млн - фото 1
 Telegram Київської міської прокуратури. Фото: скріншот

Прокуратура вимагає визнати договір недійсним

Подільська окружна прокуратура Києва подала до Господарського суду міста позов про визнання недійсним договору на проведення реконструкції водопровідної мережі на території Національного музею історії України у Другій світовій війні. Йдеться про роботи у Печерському районі столиці, за які підрядник отримав понад 18 мільйонів гривень з місцевого бюджету.

За інформацією прокуратури, підставою для позову стало рішення Антимонопольного комітету України від 19 грудня 2024 року, яке підтвердило змову трьох товариств під час проведення відкритих торгів.

"Такі дії створили лише видимість змагальності між учасниками тендеру та позбавили процедуру закупівлі ознак добросовісної конкуренції. Як наслідок переможцем торгів було визначено одне з цих товариств, яке згодом отримало понад 18 млн гривень коштів місцевого бюджету", — наголосили у пресслужбі прокуратури.

Прокуратура вважає, що договір укладено з порушенням інтересів держави та суспільства. У позові вимагають визнати його недійсним, повернути сплачені кошти іншій стороні та стягнути їх у дохід держави. Господарський суд Києва вже відкрив провадження у справі.

Нагадаємо, що у столиці нетверезий водій втратив керування, з’їхав з дороги та влетів у дерево. Унаслідок аварії травм зазнали дві жінки.

Раніше ми також інформували, що у Києві залишаються будинки, пошкоджені російськими обстрілами, де відсутнє газопостачання вже близько двох років. Відновити його газові служби зможуть лише після перевірки кожної квартири.

Київ суд тендер прокуратура музеї
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
