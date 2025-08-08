Видео
Главная Киев Реновация в музее Второй мировой — с подрядчика требуют 18 млн

Реновация в музее Второй мировой — с подрядчика требуют 18 млн

Дата публикации 8 августа 2025 18:12
Прокуратура судится за 18 млн грн, потраченных на реконструкцию музея
Национальный музей истории Украины. Фото: пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Подольская окружная прокуратура Киева через суд требует взыскать более 18 миллионов гривен, уплаченных за реконструкцию водопроводной сети на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Расследование установило, что во время тендера были совершены антиконкурентные согласованные действия, которые исказили его результаты. Дело уже принял к рассмотрению Хозяйственный суд города Киева.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Реновация в музее Второй мировой — с подрядчика требуют 18 млн - фото 1
Telegram Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

Прокуратура требует признать договор недействительным

Подольская окружная прокуратура Киева подала в Хозяйственный суд города иск о признании недействительным договора на проведение реконструкции водопроводной сети на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Речь идет о работах в Печерском районе столицы, за которые подрядчик получил более 18 миллионов гривен из местного бюджета.

По информации прокуратуры, основанием для иска стало решение Антимонопольного комитета Украины от 19 декабря 2024 года, которое подтвердило сговор трех обществ при проведении открытых торгов.

"Такие действия создали лишь видимость состязательности между участниками тендера и лишили процедуру закупки признаков добросовестной конкуренции. Врезультате победителем торгов было определено одно из этих обществ, которое впоследствии получило более 18 млн гривен средств местного бюджета", — отметили в пресс-службе прокуратуры.

Прокуратура считает, что договор заключен с нарушением интересов государства и общества. В иске требуют признать его недействительным, вернуть уплаченные средства другой стороне и взыскать их в доход государства. Хозяйственный суд Киева уже открыл производство по делу.

Киев суд тендер прокуратура музеи
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
