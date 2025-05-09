Сколько в Киеве отмывают средств на укрытиях — расследование Наша справа

Ревизии по укрытиям Киева. Фото: Новини.LIVE

В последнее время по сети гуляют сомнительные тендеры по закупкам и ремонтам в укрытиях Киева. Обычно на них разворовывают миллионы гривен.

Команда проекта "Наша справа" провела ревизию столичными укрытиями.

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Ревизия укрытиями Киева

Журналисты выяснили, что по состоянию на 2024 год в Киеве насчитывалось более 4 000 укрытий. В первый год полномасштабной войны отремонтировали 563 укрытия. Уже в 2023 году восстановили 1105 объектов и потратили на это 1,443 млрд грн. На этом ремонты еще не закончились и в 2024 году из бюджета города было выделено 2,4 млрд на обустройство защитных сооружений. А уже в этом году на обустройство и строительство хранилищ запланировано потратить 1,8 млрд грн.

Конечно, во время таких "ремонтов" и "строительстве" в столице неоднократно разворовывали деньги. Так, журналисты проекта "Наша справа" в июле 2023 года раскрыли коррупционные схемы, которые организовали именно во время обустройства бомбоубежищ, и провели ряд ревизий укрытий. Результаты показали, что большинство таких объектов в критическом состоянии.

Поэтому в этом году журналисты еще раз прошлись по следам предыдущей ревизии и проверили, изменилась ли ситуация за два года.

Как власти Киева отмывают деньги на ремонтах укрытий

"Шевченковский район, улица Чикаленко, бывшая Пушкинская. Ранее, на карте укрытий, в приложении "Киев Цифровой" по указанному адресу было обозначено хранилище. Впрочем, пока с карты его убрали, однако на самой локации хранилище все же есть. Во время первой ревизии на данной локации было обнаружено лишь руины, но во время повторной ревизии увидели отстроенное укрытие", — говорится в сюжете.

Сколько средств было потрачено на ремонт этого хранилища узнать не удалось, ведь КП "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Шевченковского района г. Киева", как заказчик работ, не указало адреса укрытий в тендерной закупке. Впрочем, удалось найти тендер на работы по техническому надзору. Закупка прошла без использования электронной системы. Соглашение заключили с Физическим лицом-предпринимателем Мищенко Эдуардом Александровичем на сумму в более 177 тысяч гривен.

В Печерском районе также было отремонтировано укрытие. Этот тендер объявили еще в апреле 2023 года. Его выиграла компания ООО "ИСК "Основа" стоимостью в 167 тысяч. В июне 2023 года Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства Печерской районной в городе Киеве государственной администрации объявило тендер уже на выполнение работ. Победило ООО "АГРАНБУД" с самым низким предложением в 2 324 млн грн. Впрочем, в декабре 2023 года компания заключила еще один договор на дополнительные работы на сумму в 459 тыс. гривен.

Журналистам удалось выяснить, что "АГРАНБУД" уже фигурировал в расследованиях. Во время одного из ремонтов ООО присвоило бюджетные средства.

Напомним, Киевское метро обновляет мебель и хочет закупить офисный люкс за миллионы гривен. Предложения от поставщиков принимались до 8 мая.

Также в Киевском метрополитене объявили тендер на закупку ламп.